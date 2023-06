Abuso en Londres: la fiscal definió a Kevin Spacey como "un matón sexual"

Spacey podría enfrentar una sentencia de prisión si es declarado culpable. Foto: AFP.

El actor Kevinde cuatro hombres distintos en el Reino Unido, fue definido por la fiscal en su discurso de apertura del juicio como un "matón sexual" que "pareciera deleitarse haciendo que los demás se sientan incómodos e impotentes", informó la prensa internacional.Spacey, de 63 años,presentados por cuatro hombres diferentes, todos entre 2001 y 2013, un período en el que vivía y trabajaba en Londres.Las presentaciones incluyen siete cargos de agresión sexual, tres cargos de agresión indecente, un cargo de causar daño a una persona y participar en actividad sexual sin consentimiento, y un cargo por hacer que una persona participe en actividad sexual con penetración sin consentimiento. El actor negó todos los cargos por los cuales fue denunciado.Agnew dijo que los cuatro hombres, que tenían entre 20 y 30 años cuando supuestamente ocurrieron los ataques, no se conocían entre sí, pero todos tuvieron la "desgracia" de entrar en contacto con Spacey.de manera sexual, pero a él no pareció importarle mucho sus sentimientos. Hizo lo que quería hacer para su propia gratificación sexual personal", apuntó la fiscal.Se trata del primer juicio que enfrenta Spacey en el Reino Unido desde que surgieron las primeras acusaciones de agresión sexual en 2017. Spacey podría enfrentar una sentencia de prisión si es declarado culpable.A principios de este mes, hablando con la revista alemana ZEITmagazin, el actor de "House of cards", "Belleza america" y "Los sospechosos de siempre" dijo que volvería a trabajar casi de inmediato si es declarado inocente en el juicio. "Sé que hay personas que están listas para contratarme en el momento en que me liberen de estos cargos en Londres", dijo.