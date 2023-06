Filmus lanzó en Misiones la convocatoria nacional del programa genómico Poblar

Daniel Filmus junto a Carlos Omar Arce.// Foto Sergio Centenaro

Poblar se enmarca en el Plan Nacional 2030 .//Foto Sergio Centenaro

Voluntarios para las muestras

El país se prepara para la medicina y la investigación biomédica 📊 del futuro con recursos propios y una visión de #soberanía científica y tecnológica. Buscamos la autonomía en relación a productos que se desarrollan en otros países no específicos sobre nuestra población. pic.twitter.com/s83WMvLWLM — Daniel Filmus (@FilmusDaniel) June 29, 2023

Daniel Filmus lanzó este jueves en la ciudad misionera de Posadas el muestreo Poblar, con el objetivo de conformar el primer biobanco de referencia genómica que represente la diversidad y características propias de las regiones de nuestro país.Con esta iniciativa seen nuestro país a través de unaen el sistema de salud pública que permita daren general, buscandoEl evento se llevó a cabo en el Campus Universitario de la Universidad Nacional de Misiones (Unam) y además del ministro estuvieron el vicegobernador, Carlos Arce; la rectora de la Unam, Alicia Bohren; el subsecretario de Coordinación Institucional, Pablo Nuñez; el coordinador ejecutivo del Programa Poblar, Rolando González-José; la coordinadora del Nodo NEA de Poblar, Carina Argüelles y el equipo científico del programa.Filmus destacó al proyecto como ""Me parece que con el aporte que va a hacer desde la salud hacia el futuro, también desde la antropología y otras áreas podemos llegar a, indicó.El ministro añadió que "es muy importante que esto se lance en Misiones, no es lo mismo hacerlo en cualquier universidad tampoco. Necesitamos mucho tiempo, mucha inversión para ofrecerles a nuestras y nuestros jóvenes la posibilidad de investigar y desarrollarse en el lugar donde nacieron", dijo."Sin la ciencia no vamos a ser un país soberano, por eso es necesario defenderla", finalizó.explicó que a través del programalo cual ha requerido de debates, "algunos científicos y otros filosóficos", aseguró.Poblar se enmarca en ely "servirá para tener datos a futuro, pensando en la prospectiva y en un proyecto a largo plazo", afirmó."Queremos generar uny que pone a nuestra población en un entrecruzamiento que hoy está dominado por poblaciones de origen europeo o sus descendientes., concluyó., el programa busca constituirse como elinformación que permitirá desarrollar el mapa de datos sobre elMisiones y su nodo Poblar serán el escenario donde se realicen las primeras tomas de muestras de referencia provenientes deSe tomaránrango etario que por lo general todavía no tienen ninguna manifestación clínica.Además de lase va a escanear parada a la persona, para realizar unque va a girar y va a tomar toda la fisionomía del voluntario.Crear la base de datos permitiría generar una referencia y poderA través de sus, Poblar reunirá datos de voluntarios de, que donarán una muestra para determinar el perfil genético.También se les va a pedir quepara conocer los antecedentes de algunas enfermedades y su estilo de vida, información que se complementará con unarelevantes para laSe espera que la región Nea pueda alcanzar las 300 muestras, para ello Misiones tendría que lograr 100 voluntarios,