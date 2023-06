Bordonasnocromo: tango y rock en la noche del Caff

El show del festejo de sus diez años se hará este viernes en CAFF, Sánchez de Bustamante 772, en el barrio del Abasto / Foto: Prensa.

Bordonasnocromo, agrupación que combina elementos del rock y del tango, festeja sus 10 años de trayectoria con el lanzamiento de su cuarto disco "Roba en el super", integrado por ocho canciones propias y que tendrá su presentación este viernes a las 21.30 en el Club Atlética Fernández Ferro (Caff)."Es un álbum conformado por ocho canciones en formato de cuarteto de guitarras y voz.", apuntó a Télam el compositor, guitarrista y cantor Hugo "Griyo" Iglesias, también a cargo de la dirección musical."Roba en el super" fue, y está integrado por piezas de Iglesias, en las que se escuchan sonoridades de la música rioplatense.Bordonasnocromo, formación que también integran los, mostrará su flamante álbum en el Club Atlético Fernández Fierro, ubicadoComposiciones como "Patruya parla rock", "Instrucciones para robar supermercados" y "Orsai", entre otros, dan muestra de una sonoridad actual en la que conviven el tango y rock, desde la impronta del grupo. "A la hora de escucharlo está muy presente la procedencia subterránea del primer piso ya que es un disco con climas densos, ásperos y profundos", dijo el compositor sintetizando el espíritu del álbum.- Nuestro balance es muy positivo. Desde que comenzamos nunca paramos de trabajar y siempre tuvimos proyectos. Cada paso siempre implica dificultades, pero la realidad es que como grupo independiente cada producción que hacemos implica para nosotros una gran dedicación y esfuerzo, por lo cual se valora doble.- Sin dudas que realizar este trabajo significó para Bordonasnocromo cruzar un río; uno de esos turbulentos. Llegamos a la orilla diferentes. Nos implicó sacrificios que nos transformaron a nosotros y a nuestra música. En los discos anteriores habíamos incluido percusión y contrabajo y al volver al formato de guitarras nos propusimos darle énfasis al instrumento principal del grupo. Lo que pudiera surgir de eso no es algo que hayamos planeado. La incertidumbre fue nuestro timonel en ese momento, al comenzar a trabajar nos encontramos sonando de esta manera y nos gustó; cuando la pasás bien tocando quiere decir que el grupo funciona y la cosa está encaminada. Por un lado, los temas en general tienen bases bien potentes y las guitarras que cantan lo hacen con frases similares a riffs. Las cuatro violas se complementan armando algo más grande que le da unidad a nuestro mensaje y es en ese punto donde nos hicimos fuertes. En cuanto a las letras hay un cambio drástico en el contenido, y eso sin dudas está muy relacionado a como se van dando los ciclos personales y también sociales; todo influye. Hace tiempo quería abstraerme de contar historias y pasar a hacer algo de estructura más alegórica; además de cortar con una cierta solemnidad que tenía nuestro mensaje. Igualmente del dicho al hecho hay mucho trecho, y encontrar cambios con fundamento y sostén en el tiempo implica sumergirse en un río de aguas turbulentas. Lo más importante para nosotros es que nos involucramos de manera personal con esa transformación, después los resultados afloraron en nuestro sonido.- Cuando estábamos abordando las primeras canciones se comunicó con nosotros y nos propuso ir al estudio a grabar lo que tuviéramos, sin dudarlo le dijimos que sí y nos encerramos a laburar sabiendo que había que elaborar un repertorio en poco tiempo porque no teníamos material nuevo para todo un disco. La grabación estuvo a cargo de Walter Chacón y tanto Yuri como él nos aportaron mucho contenido y dirección en la realización de "Roba en el super". El trabajo que realizaron con la estética del sonido nos dejó impresionados. Se alinearon los planetas en todo sentido.- La construcción de canciones es una labor que hago desde pibe, casi sin pensarlo. Lo hago por necesidad más que nada; tiene más que ver con un cable a tierra. Lo que sí es que esa cuestión, con el tiempo, se fue transformando en un oficio al cual le pongo mucha dedicación. Con respecto al trabajo musical del grupo, participamos los cuatro muy intensamente a la hora de elaborar un tema nuevo. Comparto fila con tres concertistas y la verdad, además de ser tremendos guitarristas tienen una sensibilidad musical que no para de admirarme. Nos une un gran respeto y una pasión muy grande por la música que hacemos.