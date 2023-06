"Frazadazo" y movilización de Plaza de Mayo a Congreso por personas en situación de calle

Foto: Florencia Downes.

Organizaciones sociales y comunitarias realizaron este jueves un "frazadazo" en Plaza de Mayo y una movilización hacia al Congreso de la Nación que finalizó con una olla popular, en el marco del cierre del T, que se desarrolló desde el lunes pasado en la Ciudad de Buenos Aires.El mate como principal protagonista entre las personas aglutinadas en Plaza de Mayo frente a la Casa Rosada y una pila de frazadas dispuestas para entregar a personas en situación de calle, pudieron observarse mientras caía el sol.Con el sonar de los bombos, bajo las insignias de las organizaciones y con una bandera en la que se leía "la calle no es un lugar para vivir, ni para morir", comenzaron a avanzar los manifestantes que participaron de la nutrida marcha.Entre las entidades convocantes a la movilización se encontraban Proyecto 7, el Programa de Justicia y Derechos Humanos Escuela Idaes-Unsam, Acij, CELS, Empresa Cooperativa de Alimento Soberano, Red Puentes, Somos Barrio de Pie, Hecho en Buenos Aires y Asamblea PSC Lanús."Es el sexto frazadazo que se hace para visibilizar que en invierno también están las personas en situación de calle y que no alcanzan los espacios nocturnos. Las organizaciones populares acompañamos esta situación constantemente, todos los días, y sabemos que no es solamente una cuestión de techo, sino que no podemos pensar la situación sin tierra, techo y trabajo", expresó ala integrante de Red Puentes,Respecto al encuentro, detalló que lo que lo caracterizó fue "la identidad de quién somos y qué perdemos cuando estamos en situación de calle", y"."Las organizaciones sociales siempre decimos que. No es lo mismo un parador donde uno va, se puede bañar, puede dormir; que un espacio donde te escuchen, donde te contengan, donde puedan saber quién sos, qué te pasa, qué querés", concluyó la joven.Mientras algunos manifestantes caminaban enfundados en frazadas y mantas, otros sostenían botellas de plástico cortadas con velas blancas encendidas en su interior, simulando antorchas., quien estuvo en situación de calle y sostuvo que pudo "salir", hoy forma parte de la organización transfeminista "No Tan Distintes", acompañando a "compañeres en situación de calle, en riesgo de estarlo o consumos problemáticos", brindando talleres, desayuno, almuerzos y proporcionando baños.. Tenemos una compañera que hace dos meses falleció porque el parador no le dio una cama. Ella se fue y se murió a la noche, porque la atropelló un auto", recordó.Por su parte,, uno de los coordinadores del Centro de Integración Monteagudo, que pertenece a Proyecto 7,para que "la gente no entre a las 6 de la tarde y a las 7 de la mañana se tengan que ir con un número más".Además, que se le pueda brindar "contención psicológica, de salud, tratar las adicciones, tratar de generar un nuevo vínculo con la familia los que quieren, y ver cómo se puede apoyar a esas personas para volver a reinsertarlos en lo que sería la sociedad", enumeró y puso énfasis en que los números del último censo de la Ciudad de Buenos Aires indican que hay 2.950 personas en situación de calle, lo que "se contrapone con todo lo que fue post pandemia, donde la gente se quedó en la calle por no poder sostener el alquiler o por quedarse sin trabajo".Así, el joven indicó que como balance del encuentro se quiere generar que toda Latinoamérica posea leyes que tengan en cuenta a las personas en situación de calle, que "tenemos que hacer visible lo invisible. Invisible para los gobiernos, pero todo el mundo lo ve"., entre otros países.En el mismosobre los que discutir en instancias asamblearias para alcanzar definiciones colectivas sobre el diseño y gestión de centros de integración, inquilinatos y desalojos, políticas públicas, acceso a la salud y violencia institucional.Asimismo,en materia de niñez, personas adultas mayores, violencias de géneros, el colectivo travesti trans y considerando el contexto y la coyuntura de cada uno de los países que participan.