Tras sus fuertes cruces, Bullrich y Larreta intentan morigerar sus discusiones públicas

El precandidato presidencial de Juntos por el Cambio (JxC) Horacio Rodríguez Larreta expresó este jueves "no nos vamos a enganchar en peleas ni en chicanas de la política" , mientras su rival Patricia Bullrich también decidió morigerar las discusiones públicas y aseguró que no tiene "una escalada verbal" con el jefe de Gobierno porteño, luego de los fuertes cruces que mantuvieron en las últimas jornadas."Nunca me meto en acusaciones personales, por más que otros u otras lo hagan conmigo, porque defendemos como valor primero la unidad", dijo Larreta en la ciudad de Corrientes, donde expuso sus propuestas en materia laboral.El referente de "las palomas" del PRO, el sector que pretende posicionarse como moderado en la interna, aseguró que no se va "a enganchar en peleas personales ni en las chicanas de la política" y destacó que son "un equipo de trabajo y lo que sabemos hacer es trabajar".Y pese a que este miércoles lo trató de "ventajero total y oportunista que hace cualquier cosa por un voto", Bullrich también prefirió este jueves no escalar el conflicto con su contrincante."Nosotros estamos acá reunidos para mirar hacia adelante, no queremos hablar más de aquellos que están en una sana competencia en unas PASO. Nuestro mensaje y abrazo es para todos los argentinos, no hablamos más de aquellos que critican. Que digan lo que quieran", expresó la presidenta en licencia del PRO en la conferencia que brindó tras un encuentro con 300 referentes de la coalición de todo el país en la ciudad bonaerense de Pilar."No tengo ninguna escalada verbal con Larreta. Tengo una evaluación. Entendemos que Juntos por el Cambio tiene que defender con fuerza su historia", agregó la líder de "los halcones", el grupo que se postula más radicalizado en las ideas del PRO y que respalda el exmandatario Mauricio Macri.Así, ambos evitaron continuar las discusiones públicas que, pese a que ya llevan varios meses, tuvieron esta semana un fuerte episodio que comenzó el martes cuando Larreta afirmó que la exministra de Seguridad propone el mismo "modelo" que ya "fracasó" durante la administración de Macri entre 2015 y 2019."Hay límites en una campaña, es un ventajero total, no puede decir algo así de quien fue su jefe político durante tanto tiempo. Me parece muy deleznable", le había contestado Bullrich, quien consideró de "una enorme bajeza moral, oportunismo y falta de ética que Larreta, que se jacta de haber trabajado 20 años con Macri, haga cualquier cosa con tal de conseguir un voto".En este contexto fue que los precandidatos de JxC avanzaron con sus respectivas campañas: Larreta presentando propuestas en una empresa de hilados en la ciudad de Corrientes y Bullrich disertando ante precandidatos y referentes de la coalición en un hotel de la localidad bonaerense de Pilar."Estamos aquí para cambiar nuestro país. Tenemos que luchar contra el populismo y contra esta idea arraigada de que la Argentina está condenada a estar siempre bajo las mismas extorsiones", dijo Bullrich sobre un escenario montado dentro del salón del hotel Pilar Palace.La exministra de Seguridad sostuvo que existe una "narrativa que ha invadido la Argentina durante veinte años", la cual tiene el "único objetivo" de arribar al "poder por el poder"."Pasaron de la 'generación diezmada' a la 'solución (Sergio) Massa'", dijo la precandidata. Sin embargo, advirtió: "Tenemos enfrente a un kirchnerismo pragmático y destruido en sus ideas, pero no muerto".Entre sus propuestas, Bullrich postuló "hacer un Estado austero" para que "la política le devuelva el poder a la gente" y resaltó que el "coraje" no sólo debe ser de "la dirigencia" sino también del "pueblo" para que pueda "animarse a hacer el cambio con nosotros"."Esta vez se terminó, esta vez no nos corren. Cada piedra que nos tiren las vamos a usar para construir el futuro", afirmó.Su discurso fue antecedido por su compañero de fórmula, Luis Petri, quien reiteró su agradecimiento a Bullrich por haber "confiado" en él para ser su compañero de fórmula y aseguró que "ha llegado la hora de su coraje""Al coraje de Bullrich le ha llegado su hora y millones de argentinos confían en ella", dijo el precandidato a vice.Si bien los discursos de la tarde estuvieron enmarcados en morigerar la interna entre Larreta y Bullrich, Petri deslizó una frase contra el jefe de Gobierno porteño."Al coraje no se lo puede coachear. No se le puede pedir al Chat GPT (inteligencia artificial) cómo tener coraje. Se lo tiene o no se lo tiene", dijo el exdiputado radical, en alusión a que Larreta publicó en redes un spot en el que le consultaba al Chat GPT por qué "Argentina es absurda".Quien también disertó durante el encuentro fue el precandidato a gobernador bonaerense, Néstor Grindetti, quien pidió "pelear lo menos posible" pero hacer campaña "con los dientes apretados"."Seguramente vamos a ganar y el 10 de diciembre nos tendremos que hacer cargo. Tenemos la garra, convicción y fuerza, todo lo que irradia Patricia. Va a ser un cambio profundo", indicó el intendente de Lanús.En tanto, el precandidato a senador Maximiliano Abad también dio un breve discurso en el que remarcó que se discute "con qué característica de dirigentes" se debe "hacer el cambio"."Argentina necesita un cambio profundo y que lo lleve adelante dirigentes con coraje", agregó.Entre los precandidatos y referentes del partido estuvieron Cristian Ritondo, Miguel Fernández, Fernando Iglesias, Hernán Lombardi, Luis Naidenoff, Maximiliano Guerra, Karina Banfi y Franco Rinaldi. También asistieron Juan Pablo Arenaza, Damián Arabia, Sebastián García De Luca, Diana Molero y Ricardo Buryaile.En tanto, en el acto de este jueves en la ciudad de Corrientes, realizado en la empresa de hilados Tipoití, Larreta presentó propuestas en materia laboral junto a su compañero de fórmula, Gerardo Morales, y el gobernador Gustavo Valdés.El jefe de Gobierno porteño destacó la necesidad de introducir cambios en los planes sociales porque "generan un desincentivo al trabajo, ya que el que hoy tiene un plan no toma un empleo formal porque pierde el plan"."Vamos a sacar a los intermediarios, no puede ser que el señor (Juan) Grabois y compañía sean los que decidan a quién se le da el plan y a quién no", prometió en el marco de la campaña de cara a las PASO del 13 de agosto próximo, y completó: "Luego los extorsionan a quienes les dieron el plan para que vayan a las marchas y así tenemos el nivel de movilizaciones más alto del mundo".En cambio, propuso un sistema por el cual el trabajador que recibe un plan "esté obligado a una capacitación en oficios y se anote en una bolsa de trabajo. Se le ofrece un primer trabajo que puede rechazar, pero si rechaza el segundo trabajo ofrecido pierde el plan; de esta forma cambiamos el incentivo y motivamos a que tomen el trabajo".Morales, por su parte, se refirió a su provincia y aseguró que "hemos logrado la paz en Jujuy, hemos terminado con el Estado paralelo y la violencia", enumeró sus proyectos productivos en marcha para la generación de trabajo en su provincia y, tras culpar al Frente de Todos por los incidentes en ese distrito, expresó que "la violencia no es el camino".