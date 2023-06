Analizaron los ejes de los principales reclamos del colectivo travesti-trans

Activistas de todas las provincias del colectivo travesti trans analizaron su problemática en un encuentro en el CCK / Foto: Lara Sartor.

Laura Moreira realizó un repaso sobre reclamos a la justicia de Tucumán por el crimen de su hermana Cynthia, asesinada en febrero de 2018 / Foto: Lara Sartor.

Los debates contaron con la presencia de activistas del colectivo travesti trans de todas las provincias / Foto: Lara Sartor.

fueron los principales ejes de debate entre activistas del panel "Nuestro orgullo tiene historia", que se realizó este jueves en el Centro Cultural Kirchner (CCK) en el marco del Día contra los travesticidios, transfemicidios y transhomicidios, que se celebró el miércoles último.Con motivo del Mes del Orgullo, el Ministerio de Cultura y el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad (MMGyD), en colaboración con organizaciones, colectivos e instituciones, lleva adelante entre este jueves y viernes la segunda edicióncentrado en los 40 años de democracia en Argentina.Durante el encuentro, que se realizó el Salón de Honor del CCK,realizaron un recorrido histórico desde la primera marcha en contra de los travesticidios, transfemicidios y transhomicidios que se realizó en el año 1992 en Argentina, hasta los desafíos y las conquistas pendientes."No es festejo,sostuvo la disertante Alma Fernández en relación a la marcha que se realizó el último miércoles en el centro porteño, y añadió que "no queremos solo ser funcionarias, sino estar en los lugares de decisión".después hay una asamblea más chica y después hay una mesa muchísimo más chica donde se terminan de cerrar las verdaderas batallas que se van a dar desde los lugares de discusión de quienes tienen el poder. Y ahí no llegamos las personas trans y travestis", señaló Say Sacayán, hermano trans no binarie de Diana Sacayán, activista del colectivo travesti-trans que fue asesinada el 11 de octubre de 2015.Y agregó que si bien "hemos logrado construir donde hoy estamos parados y paradas", remarcó, junto con "la ley de reparación histórica y una reforma judicial con perspectiva travesti y transfeminista".A su turno, Laura Moreiraasesinada en febrero de 2018 y que aún sigue impune, al que se sumaron los testimonios de Débora Samaniego, de Corrientes, quien exigió justicia por su amiga Patricia Ramírez, asesinada a principios de año."Cynthia en mi casa tenía su cuarto, tenía su vida y sus cosas, nos destrozaron la vida. Terminó la secundaria,Finalmente, Sacayán dijo a Télam que "me parece queya sea en los golpes la violencia y los ataques, lo que además te va cercenando y no te deja desarrollarte plenamente en la sociedad".De este modo, sostuvo que pensar en que, decimos 'necesitamos todo esto' para que el estado pueda resolver, y como hay que generar las políticas públicas reales para eso", concluyó.Participaron del panel