Bullrich, tras el cruce con Larreta: "No hablamos más de aquellos que critican. Que digan lo que quieran"

Qué dijo Larreta

La precandidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, encabezó este juevesen la localidad bonaerense de, donde afirmó que "no tiene una escalada verbal" con su contrincante en la interna, Horacio Rodríguez Larreta, y sostuvo que el espacio político "tiene que defender con fuerza su historia"."Nosotros estamos acá reunidos para mirar hacia adelante, no queremos hablar más de aquellos que están en una sana competencia en unas PASO.", expresó la presidenta del PRO en la conferencia que brindó tras el encuentro en el Salón Pilar Palace."No tengo ninguna escalada verbal con Larreta. Tengo una evaluación. Entendemos que Juntos por el Cambio tiene que defender con fuerza su historia", agregó.De esta manera, Bullrich hizo referencia al fuerte intercambio que protagonizaron este miércoles ambos precandidatos en el inicio de la campaña electoral, tras el cierre de listas del sábado pasado y rumbo a las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del 13 de agosto.El miércoles,, y dijo que le parecían "deleznable" sus declaraciones sobre "quien fue su jefe político durante tanto tiempo", lo que puso en evidencia el grado de tensión que afecta a la coalición opositora, aún después del cierre de listas.Las declaraciones de Bullrich se produjeron luego de que Larreta afirmara que la exministra de Seguridad propone el mismo "modelo" que ya "fracasó" durante la administración de Mauricio Macri entre 2015 y 2019.Durante la conferencia de prensa, la exministra de Seguridad aseguró que forma parte de un equipo "con coherencia y con decisión" y que "todos los argentinos que voten a la otra lista de Juntos por el Cambio se van a sumar a esa coherencia y a esa decisión"., aseveró.Previo a la conferencia, Bullrich junto a suy eldisertaron en uno de los salones del Pilar Palace ante los cerca de 300 referentes de la coalición opositora que apoyan la candidatura de la exministra de Seguridad.También estuvieron ocomo Néstor Grindetti, Cristian Ritondo, Miguel Fernández, Fernando Iglesias, Hernán Lombardi, Luis Naidenoff, Maximiliano Guerra, Ricardo Buryaile, Karina Banfi, Franco Rinaldi.Desde la provincia de Corrientes, donde se presentó este jueves con su compañero de fórmula, Gerardo Morales, para exponer sus propuestas en materia laboral, Larreta evitó dar respuesta a las críticas de Bullrich."Nunca me meto en acusaciones personales, por más que otros u otras lo hagan conmigo, porque defendemos como valor primero la unidad", sostuvo el jefe de Gobierno porteño.En este sentido, aseguró que no se va "a enganchar en peleas personales ni en las chicanas de la política" y destacó que son "un equipo de trabajo y lo que sabemos hacer es trabajar".