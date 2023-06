Casi el 63% de la población obtuvo ingresos de más de $ 123.000 en el primer trimestre

la tasa de desocupación alcanzó al 6,9% de la Población Económicamente Activa, contra el 7% de enero-marzo del año pasado. Foto: Archivo.

Distribución del ingreso: el coeficiente de Gini del ingreso per cápita familiar alcanzó 0,446 en el 1° trimestre de 2023 y la brecha de las medianas entre el 10% de la población con mayores y menores ingresos fue de 14 veces https://t.co/tXSBOV8XTb pic.twitter.com/sB5aJUDT2D — INDEC Argentina (@INDECArgentina) June 29, 2023

El 62,6% de la población total percibió un ingreso promedio de $123.782 durante el primer trimestre del año, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec)El organismo dio a conocer la información sobre la Evolución de la Distribución del Ingreso correspondientesLa medición, realizada en base a datos recabados a través de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), detalló en lo que respecta al nivel de equidad de los ingresos, para el que emplea el Coeficiente de Gini, una relación matemática que tiene al "0" como el nivel de mayor igualdad y al "1" con el mayor desequilibrio, reflejó que al cierre del primer trimestre la puntuación fue de 0,446 puntos, frente al 0,430 de igual período de 2022.En términos de equidad de los ingresos,Respecto a la población ocupada, se registró un ingreso promedio de $115.127 y una media de $95.000, equivalente al límite superior de ingresos del quinto décil.El ingreso promedio de los primeros cuatro deciles de la población, ordenada según ingreso de la ocupación principal, fue de $ 42.953.En tanto, el ingreso promedio del estrato medio (del 5 al 8vo decil) fue de $115.366, mientras que entre los deciles 9 y 10 se ubicó en un promedio de $259.195.Dentro de la población ocupada,Dentro de este último segmento, aquellos que tienen descuento jubilatorio -trabajo registrado- tuvieron entradas por $ 151.773 lo que marcó un alza del 90% interanual, mientras que los que se desempeñan de manera informal -sin descuento jubilatorio- el ingreso promedio fue equivalente a $65.657, con un alza del 79,2% en similar período.Por hogares, los ingresos laborales representaron el 76,6% de las entradas económicas de los mismos, mientras que los no laborales explicaron el 23,4% restante.El peso de los ingresos no laborales fue mayor para los deciles de ingreso total familiar más bajos, al representar el 57,6% de los mismos en el caso del primer decil.Por el contrario, en el decil más alto el peso de los ingresos no laborales fue del 14,3%.La Encuesta Permanente de Hogares es una muestra probabilística, estratificada, que abarcó a 26.230 viviendas de los 31 principales aglomerados urbanos del país.Como en toda encuesta por muestreo, los resultados obtenidos son valores que estiman el verdadero valor de cada tasa y tienen asociado un error, cuya cuantía también se estima, lo que permite conocer la confiabilidad de las estimaciones.