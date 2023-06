Emmanuel Horvilleur estrenó "Te daría"

El estreno de este single es el segundo adelanto de su disco tras "Yo soy la disco" / Foto: Captura de Video.

"Te daría" VER VIDEO

"Yo soy la disco" VER VIDEO

El cantante y compositor Emmanuel Horvilleur estrenó el single y video de "Te daría", segundo adelanto de su próximo disco de estudio que presentará en directo el 30 de septiembre en Obras Sanitarias.Escrita y compuesta por el mismo Horvilleur y con coproducción de Cítrico, el single es un himno al amor, un mid-tempo que se apoya en el funk y la aterciopelada voz del intérprete., el videoclip es un elegante plano secuenciaque interpretan a los chefs de un restaurante iluminado por la música.“'Te daría' es una canción que toca el tema del trueque en el amor. Dar es dar. Qué bueno que es recibir el desayuno en la cama”, señaló el autor sobre el sucesor deDos años después de su celebrado, en el que recorrió lo mejor de su repertorio solista en versiones acústicas tocadas en vivo en un entorno natural, el ex Illya Kuryaki and The Valderramas confirmó la llegada de un nuevo proyecto con el que recorrerá distintos géneros y sonoridades.