Petro: los militares que admitieron ejecuciones cometieron "el peor crimen contemporáneo"

Petro criticó las ejecuciones conocidas como "falsos positivos". /Foto: Víctor Carreira.

Asesinar jóvenes para poder salir de permiso. A qué degradación han llevado a la sociedad quienes la han gobernado. https://t.co/xRXNBZO54T — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 29, 2023

"Quienes lo aplauden o lo niegan niegan la posibilidad sobre estas cenizas de construir la reconciliación de Colombia.

Las 6.403 ejecuciones

De Falsos Positivos en Dabeiba aparecen casos con fechas anteriores a mi Gbno, lo que no atenúa la gravedad de la traición.



Deben recordarse logros de la Seguridad Democrática a pesar de adversarios y traidores. Mis críticos no tuvieron que pedir permiso a criminales para hacer… pic.twitter.com/4bPqR4GPu1 — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) June 29, 2023

, que se conocen en el país como falsos positivos, días después de que"Una seguridad construida sobre la sangre inocente de miles, no es seguridad, es la mayor inseguridad humana. Con estos asesinatos sistemáticos, querían que la zozobra del colombiano se convirtiera en tranquilidad y la tranquilidad en apoyo electoral", denunció el mandatario en Twitter.Sus autores intelectuales y físicos han escrito una de las peores páginas de la historia de la humanidad. 6.402 jóvenes asesinados por el Estado solo por recibir unos votos, un aplauso popular, unos pollos o una medalla", lamentó Petro."Dormir cómodo en el apartamento caliente del norte de Bogotá o del Poblado en Medellín, sentirse seguros aplaudiendo como exterminaban la guerrilla, crédulos de un "führer" fantasmal, cuando lo que exterminaban era nuestra juventud albañil, popular, sin más oportunidad que no fuera el pelotón de fusilamiento", subrayó el mandatario colombiano."Triste el país que aún aplaude o niega esta ignominia", lamentó Petro, para quien es necesario reparar a las víctimas "hasta donde se pueda" y trabajar para estos crímenes no se vuelvan a repetir.Que seamos capaces de construir un país democrático y justo", finalizó.La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia, un tribunal especial surgido tras los acuerdos de paz de 2016 con las FARC,quienes hacían pasar a las víctimas, sobre todo campesinos e indígenas, en guerrilleros para obtener beneficios de todo tipo.Las ejecuciones extrajudiciales que fueron objeto de las audiencias públicas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) demuestran el horror del conflicto, la gravedad de los relatos que han sido censurados a lo largo de los añosLa investigación, conocida como Caso 03 y cuyo nombre técnico es "Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado", difiera de una anterior de la Fiscalía, con muchas menos víctimas, precisa que-, según los datos recogidos por la prensa colombiana.Lo que ocurrió en Colombia, con particular frecuencia durante la presidencia de Uribe, fue una traición a la Constitución y a la dignidad humana.“Es muy duro estar frente a las personas a las que les causamos tanto dolor, a las que les quitamos a sus hijos que ya no pueden ver a sus padres ni que estos puedan compartir una Navidad, un Día de la Madre o los cumpleaños. Fueron víctimas ingenuas porque los engañamos. No me cansaré el resto de mi vida de pedirles perdón”, dijo el coronel retirado Efraín Enrique Prada, quien tenía para entonces a cargo la brigada Dabeiba.Uribe, que calificó en su momento esta investigación de "sesgada", también reaccionó a la comparecencia de esta semana en la que ocho militares reconocieron su participación en medio centenar de ajusticiamientos ilegales afirmando que "duele y mortifica" que hubieran negado estos crímenes y les hubieran creído., ha escrito Uribe en Twitter.