Uno de los imputados por encubrimiento dijo que un abogado le pidió que "plante" pistas falsas

Uno de los cuatro imputados por el encubrimiento del presunto femicidio de Cecilia Strzyzowski (28) , desaparecida desde el 2 de junio en Resistencia, admitió haber mentido en una de sus declaraciones indagatorias luego de que un abogado se presentara en su lugar de detención y le pidiera que "plante" pistas falsas en la investigación, informaron fuentes judiciales.(29), casero del campo de Emerenciano Sena (59) y Marcela Acuña (51), quien este miércoles fuecuando los fiscales lo notificaron de las pruebas que constaban en el expediente y le leyeron la acusación de "encubrimiento agravado" por la que quedó imputado., uno de los siete detenidos que tiene la causa por el hecho,Fuentes judiciales informaron a Télam que en su ampliación de declaración dijo ante el equipo de fiscales que un abogado se presentó en la comisaría en la que está alojado para pedirle que "plante" pistas falsas.En su momento su abogada Mónica Sánchez afirmó, tras la segunda declaración -el 15 de junio-, que su defendido "manifestó dos versiones diferentes sobre lo que vio, por miedo", aunque por entonces aclaró que no sabía si fue amenazado.Ahora,"Hay constancia en la causa de quien es el abogado", aseguró a Télam Sánchez, aunque no quiso hacer trascender su identidad a la prensa.La defensora particular había dicho que los familiares de Melgarejo consideraron que el acusado,En su primera declaración, el casero del campo de Puerto Tirol en una zona conocida como “Granjita Abuela Ema”, a aproximadamente cinco kilómetros y medio de la ruta nacional 16, dijo que dos días después de la desaparición observó que llegó César Sena y Gustavo Obregón en un auto en el que llevaban amordazada y maniatada a Cecilia, pero en la segunda dijo que en realidad esos dos detenidos llegaron con la víctima amordazada, que le pidieron una pala y que lo amenazaron.Además,, aunque no precisó la ubicación.De esta manera, el Equipo Fiscal Especial (EFE) investigará al abogado que presuntamente se acercó para pedirle que "plante" pistas falsas con el objetivo de desviar el rumbo de la investigación.