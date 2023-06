Qué ver, escuchar, leer y navegar en los medios públicos esta semana

Jueves 29 de junio

Viernes 30 de junio

Sábado 1 de julio

Domingo 2 de julio

Lunes 3 de julio

Martes 4 de julio

Miércoles 5 de julio

Lunes a domingo. Un video repasa los acontecimientos más relevantes que ocurrieron hace décadas. La historia, en palabras e imágenes todos los días. Mirá las efemérides de hoy Audio. Lunes a viernes. Boletín de cuatro minutos con lo más saliente del deporte nacional e internacional. Ahora en Spotify Historia ficción serie de 8 episodios. Ganadora de Renacer Audiovisual 2023.Una serie inspirada en hechos reales que cuenta la historia del “Operativo Cóndor” y relata de forma ficcional uno de los primeros reclamos sobre la soberanía Argentina de las Islas Malvinas. El operativo llevado adelante por unos jóvenes argentinos que desviaron un avión de Aerolíneas Argentinas con destino Río Gallegos y lo hicieron aterrizar en las Islas Malvinas. Fue ganadora del Concurso Renacer Audiovisual impulsado por el Ministerio de Cultura de la Nación, la Secretaría de Medios y Comunicación Pública y Contenidos Públicos S.E.Serie documental de 10 capítulos ilustrados por REP.Esta serie de micros de cuatro minutos, con ilustraciones de REP y destinada a adolescentes y jóvenes, está basada en las investigaciones realizadas in situ por el escritor, periodista e historiador Osvaldo Bayer. Cuenta la historia de aquellos trabajadores/as de los pueblos y espacios rurales patagónicos que protagonizaron las huelgas obreras patagónicas a principios del siglo XX. A través de diez historias ocurridas durante el período de las luchas obreras patagónicas, cada pieza está centrada en los principales protagonistas de cada suceso.Suspenso Animación Terror. Son 4 episodios (2012)Una serie animada de terror fantástico. Cada capítulo es una historia terrorífica distinta que responde a una misma premisa: "Existe lo que vemos; y existe lo otro". Sin perturbar, "Fantasmagorías" pretende acercar a la mayor cantidad de público posible, historias oscuras y tenebrosas.El equipo de Ciencia del Fin del Mundo propone, no solo debatir y reflexionar acerca de las últimas novedades sobre diversos temas de la ciencia que se hace al sur del sur, sino develar los secretos más sorprendentes y otras curiosidades históricas.Miralo por el canal de Twitch Relata. Javier Vicente. Comenta: Nicolás Alvarez.Transmisión del concierto homenaje a los 100 años del natalicio de Tarragó Ros, que llevará a cabo su hijo Antonio Tarragó Ros en el Auditorio de Radio Nacional Rosario Fontanarrosa.Perspectivas sobre lo imprevisto. Conducción: Guillo Espel. Invitado: Eduardo Slusarczuk. PeriodistaEstreno capítulo 2. En la década de los 90 , YPF fue privatizada. En la emisión de hoy, conocé los detalles de este proceso, un análisis de aquel duro momento de la empresa estatal narrado por sus protagonistas.Las experiencias de mujeres y hombres que hacen ciencia en diferentes lugares de la Argentina son compartidas a través de un relato sin mediaciones, en el que los protagonistas recorren sus lugares de trabajo, el barrio y algunos recuerdos mientras avanzan en su camino hacia la resolución de problemáticas que tienen un gran impacto social y productivo para nuestro país. Una coproducción de TEC y Conicet Documental. Miralo en Televisión Digital Abierta (TDA) canal 22.5, y por streaming en el sitio de TEC y YouTube.Invitados: la ganadora del Pre Cosquín 2022, Laura Molinas, y los integrantes del trío ‘La Ira de Atahualpa’: Juan Martín Medina, Paola Bernal y Jorge Luis Carabajal. Laura Molinas actúa junto a Nahuel Quipildor (guitarra) y Juan Cruz Donati (percusión y batería). Conducción Lito Vitale.Entre Dinamarca y Alemania se está edificando uno de los túneles submarinos más largos del mundo que se destacará por incluir autopistas además de vías para ferrocarriles, y reducir la conexión entre los dos países a diez minutos en auto y siete en tren. ¿Cómo se construye un túnel sumergido? ¿De cuánto es el presupuesto del proyecto? ¿Cuándo estará terminada la obra?Este video forma parte de Télam Global, un micro semanal sobre las noticias mundiales más relevantes, presentado por Manuela Castañeda.El podcast producido por Omar Quiroga, Daniel Riera, Pedro Saborido y Edgardo Esteban busca revivir los acontecimientos que marcaron la vida democrática a partir de 1983. Escuchalo en Télam Digital Por TV Pública relatos: Lola del Carril. Comentarios: Claudia Villapun. Notas con testimonios en campo de juego a cargo de Romina Sacher y Gabriela Previtera."La gran vía". Por la Compañía Sevillana de Zarzuela. Conducción: Norberto Lara.En el marco de la celebración de los 40 años ininterrumpidos de democracia en nuestro país, la señal infantil del Estado argentino, presenta este ciclo en el que chicos y chicas entrevistan a personalidades que, desde diferentes ámbitos de la cultura y la sociedad, ayudarán a pensar el concepto de democracia. Repite sábados a las 20:30.Relatos: Gustavo Kuffner y Pablo Ladaga. Comentarios: Miguel Osovi y Damián Trillini. Notas en campo de juego a cargo de Germán Berghmans y Alejandra Martínez.Invitado: Elias Gurevich. Conducción: Sebastián Masci.Relata: Eladio Arregui. Comenta: Santiago LuciaLa mirada universitaria del deporte. ¿Qué significa ser deportista? ¿Cómo se transforma la vida y el entorno de las personas que practican deporte?. Un programa que reúne un conjunto de microformatos sobre el amor y el valor del deporte argentino con una perspectiva federal, integral y diversa. Producción: Mundo U.Documental - 48 minutos - Dirección: Lucas ConciaCon capítulos estreno todas las semanas, la serie presenta un recorrido federal de 24 documentales con miradas diversas e historias de cada provincia. Narrados e interpretados por el actor Roly Serrano, forma parte de las producciones ganadoras del concurso Renacer Audiovisual. Avance Video. En Argentina se producen más de 60.000 toneladas de residuos por día, de los cuales los envases representan el 25 % de los residuos sólidos urbanos y el 60% de los residuos domiciliarios. La iniciativa de la ley se basa en el principio de la responsabilidad extendida del productor, e implica que deben financiar el tratamiento de sus envases y procurar incorporar los costos ambientales a lo largo de su ciclo de vida.Relata: Jorge Godoy. Comenta: Daniel Cacioli.Relata: Ernesto Fernández. Comenta: Diego Terenziani.Relatos: Gustavo Kuffner y Pablo Ladaga. Comentarios: Miguel Osovi y Damián Trillini. Notas en campo de juego a cargo de Germán Berghmans y Alejandra Martínez.Con Rocío Araujo y Franco Ramirez. Tocan en vivo Raúl De María, Mica Flores y Nico Segovia.Relata: Damián Zarate. Comenta: Gustavo Ger.En cuatro episodios chicas y chicos pertenecientes al Consejo Consultivo del Senaf hacen oír su voz sobre las políticas públicas y los temas que les involucran. Reflexionan sobre los 40 años de democracia argentina y evalúan el impacto de la Ley de Centros de Estudiantes a diez años de su sanción. Escuchalo en Télam Digital Estreno. Se trata de la primera serie en la que Zamba y Nina interactúan con personajes y fondos reales y son animados en 3D en el espacio ANIMAR MoCap. Esta semana recorrerán la provincia de Santa Fe con paradas en: Santa Rosa de Calchins y San Javier (lunes 3 de julio), Jaaukanigás (martes 4 de julio), Rosario (miércoles 5 de julio), Cayastá (jueves 6 de julio) y el Museo del Deporte (viernes 7 de julio).La serie se emite por Televisión Pública de lunes a viernes a las 9:00 y por Pakapaka de lunes a viernes a las 14:00.En una nueva clase magistral de “Física en segundos”, Anibal Kacero busca difundir la ciencia y explicar la física para ayudar a quienes estén cursando la materia en el CBC y, al mismo tiempo, hacer entendible esta disciplina para cualquier persona curiosa por la ciencia. Miralo por el canal de Twitch "Abro hilo" se propone como un lugar de encuentro y debate sobre temas que afectan nuestras vidas, abordados desde la ciencia y la tecnología y su impacto social. Abrir un hilo es dar información pero también ponerla en discusión fomentando el debate para repensar y confrontar evidencias que nos permitan tomar mejores decisiones. Con la conducción de Sol Despeinada y Leyla Bechara. Miralo por el canal de Twitch Estreno. Como en el argumento de la película "Her", de Spike Jonze, estamos acercándonos al tiempo de la vinculación sentimental con las máquinas, luego de usarlas como gurúes y antes de rebelarnos contra ellas. Los desarrollos de las distintas empresas apuntan cada vez más a otorgarles “personalidades” artificiales a las inteligencias artificiales, y dotarlas de cualidades más humanoides para hacerlas interactuar de forma más “humana” con sus usuarios. En la lista aparecen de nuevo los grandes nombres: ChatGPT, Snapchat, D-ID, Consumer Electronic Show, entre otros. Y en las preocupaciones, aparecen también las mismas: la confusión entre lo real y lo ficticio, los derechos y la privacidad.Este video forma parte de Futuro Inmediato, la serie de Télam que explora las ideas detrás de un mundo en constante transformación.Podcast. Estreno. La radioterapia con protones tiene menos toxicidad y menos efectos adversos. Está indicada para el tratamiento del cáncer pediátrico, tumores del sistema nervioso central, entre otros. Para conocer más sobre esta técnica charlamos con el físico Gustavo Santa Cruz, gerente del área de Medicina Nuclear y Radioterapia de la CNEA y director técnico y científico del proyecto. Escuchalo en Télam Digital En vivo desde el Auditorio de Radio Nacional y por el aire de la 96.7. Conducción: Marina Calzado Linaje. Dirección: Carlos Stasi y Eduardo Gianesella. Integrantes: Alisson Amador, Davi Viana, Francisco Gomes, Luan Francisco, Rodrigo de Andrade y Welber Simões. El concierto iniciará a las 20hs y el ingreso será gratuito y por orden de llegada según la capacidad del Auditorio de Radio Nacional -Maipú 555, CABA. Se recomienda asistir antes de la hora de inicio del show, con DNI.Producción: Litus TV Santa FeUna producción que permite visibilizar la riqueza del trabajo que la Universidad Nacional del Litoral (UNL) realiza en el territorio (tanto barrios como ambientes rurales de Santa Fe y la región).Participan de los episodios tanto docentes extensionistas, alumnos y voluntarios, como así también quienes tienen a su cargo distintas instituciones y centros con quienes se articulan las acciones y también a los participantes de las actividades.