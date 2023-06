Ushuaia volvió a la normalidad tras un apagón general y problemas con el agua

Por el momento no se prevén nuevos cortes en la ciudad / Foto: Cristian Urrutia

Rotura de un acueducto

La ciudad de Ushuaia recuperó la normalidad después del apagón de energía eléctrica que afectó este miércoles a la totalidad de la población durante buena parte del día, y que se combinó con inconvenientes en el servicio de provisión de agua potable en algunas zonas., mientras que el restablecimiento se produjo por sectores a lo largo de toda la jornada, con lo que fueron suspendidas las clases en la mayoría de las escuelas, y se interrumpió la actividad en instituciones públicas gubernamentales, en empresas, bancos y comercios.La falta de energía eléctrica derivó en que cientos de viviendas y edificios se quedaran sin calefacción, en medio de una ola de frío que derivó en valores de temperatura de 6 grados bajo cero y sensación térmica de 11 grados bajo cero.La ministra de Obras y Servicios Públicos de la provincia, Gabriela Castillo, explicó que la interrupción del servicio se produjo a partir de la salida de servicio de una de las turbinas generadoras del parque dependiente de la Dirección Provincial de Energía (DPE) que terminó arrastrando a otras máquinas.La funcionaria admitió que, si bien el problema no se debió a una “sobredemanda”, el sistema “está trabajando al límite por el crecimiento del consumo durante el invierno”.La ministra reconoció que la reconexión demandó “un arduo trabajo del personal de la DPE” y se llevó a cabo “de forma paulatina”, siendo los últimos en recuperar el servicio las fábricas ubicadas en el parque industrial y el centro invernal Cerro Castor situado a 26 kilómetros de la ciudad., indicó Castillo.También sostuvo que por el momento no se prevén nuevos cortes y que se trabaja para “sostener la generación en un ritmo regular”.El gobierno fueguino anunció que trabaja en un Plan Energético que incluye la toma de empréstitos por 142 millones de dólares para que, entre otras obras, se instale una nueva central termoeléctrica en Ushuaia.“De esta manera estaremos otorgando una solución definitiva al problema eléctrico, atendiendo no sólo la demanda actual sino la futura, así como el crecimiento de su matriz productiva local,” concluyó la funcionaria.Además de la electricidad, Ushuaia registró ayer problemas con el suministro de agua, debido a la disminución del caudal de los arroyos Grande y Esperanza que se utilizan como fuentes de abastecimiento.El presidente de la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios, Cristian Pereyra, informó que además se produjo la rotura de un acueducto, lo que afectó el nivel de una de las cisternas.El funcionario mencionó que las temperaturas bajas combinadas con la falta de nieve en el casco céntrico originan congelamiento de cañerías y otros problemas en el invierno.alertó Pereyra.No obstante, confirmó que el servicio quedó restablecido tras la crítica jornada de ayer donde los problemas se combinaron con el apagón y originaron “un sinfín de dificultades”.