Las fotos inéditas tomadas por Paul McCartney en el mayor apogeo Beatle

Paul McCartney presentó en Londres una exposición sin precedentes que revela, por primera vez, fotografías extraordinarias tomadas por él mismo en la reapertura de la National Portrait Gallery, desde que cerró hace tres años para su remodelación.Bajo el título "Paul McCartney. Fotografías. 1963-64. Ojos de la tormenta",, un período en el que The Beatles pasaron de ser la banda más popular en el Reino Unido a un fenómeno cultural internacional.Estas imágenes inéditas tomadas con la lente de la cámara Pentax de McCartney, ofrecen una perspectiva personal y única de cómo era ser un Beatle en el comienzo de la Beatlemanía.Además, según los curadores de la galería, nos, que marcó una audiencia estimada en 73 millones de televidentes, el 9 de febrero de 1964.En un momento en el que tantos lentes de cámara estaban enfocados en la banda, son las fotografías de McCartney las que cuentan la historia más auténtica de un grupo de músicos que creaba historia cultural., que abrió el 28 de junio y se podrá visitar hasta el 1 de octubre de 2023,La idea de esta exposición surgió cuando McCartney redescubrió estas antiguas fotografías en su archivo personal, según los curadores de la galería. Fue durante una reunión con su archivista, Sarah Brown donde surgió la idea de exhibir estas imágenes al público y después de una revisión y selección minuciosa, se decidió que estas fotografías merecían ser compartidas con el mundo.Rosie Broadley, curadora de la muestra, explicó a Télam cual fue el proceso de selección de las fotografías para esta exposición."El archivo de fotografías constaba de unas 1.000 imágenes que se habían conservado como negativos y hojas de contacto, pero parece que nunca se hicieron copias originales. Para la exhibición tuvimos que reducir sustancialmente la selección, lo cual fue muy difícil", expresó."Muchas de las imágenes son extremadamente vívidas y cada una cuenta una historia.-Rosie Broadley: Las fotografías se derivan de un período de tres meses, desde el momento en que Paul McCartney adquirió una nueva cámara Pentax de 35 mm hasta los últimos días de la banda en Estados Unidos en su primera visita.Después de eso hubo unos meses en los que no tomó tantas fotos y con mucha menos intensidad.Para nosotros, la intensidad de ese período de tres meses fue una historia muy fuerte. Pasaron de la Beatlemanía del Reino Unido a convertirse en superestrellas mundiales cuando visitaron los Estados Unidos. Fue un verdadero punto de inflexión histórico para ellos, para la música y para la idea de la fama. Durante ese período viajaron desde el Reino Unido a París y luego a Nueva York, Washington y terminando en Miami, lo que ayudó a dar forma a la exposición.Seleccionamos las mejores obras para representar a cada ciudad. Incluían retratos de los Beatles, pero también la gente con la que estaban y el tipo de cosas que llamaron la atención de McCartney en ese momento, desde su séquito cercano hasta los fotógrafos de prensa y la multitud de personas que vinieron a ver a la banda.Obviamente, incluimos todos los favoritos personales de Paul McCartney y él guió todo el proceso de selección.- Nos hemos familiarizado con la idea de la Beatlemanía, las chicas gritando. También estamos muy familiarizados con las fotografías de los Beatles tomadas en aquella época, con trajes a juego, sonriendo y saludando a las cámaras y se publicaron y compartieron ampliamente.Las fotos de Paul McCartney son diferentes, ya que nunca fueron pensadas para ser compartidas -antes de las redes sociales, por supuesto- y, por tanto, fueron tomadas para sí mismo. Son privadas y mucho más íntimas que las fotos de los medios de comunicación.Y en la época en que McCartney tomaba estas fotos, sólo fotografiaba a sus amigos y algunas cosas increíbles que les estaban sucediendo; aún no se habían convertido en figuras legendarias y no tenían ni idea de si su éxito iba a durar.- Es difícil limitarse a una sola imagen porque los distintos temas de la exposición, las distintas ciudades, son todos únicos.Las imágenes en color de Miami son magníficas y divertidas, pero creo que me encantan las de París. Todas son muy interesantes y algunas tienen temas clave, como los retratos íntimos, desprevenidos, de los Beatles mientras descansan o hacen un poco el ridículo.Hay escenas callejeras y fotografías que McCartney tomó de fotógrafos que le retrataban y también incluimos las hojas de contacto originales de toda esta sección para que los visitantes puedan ver el material original.- McCartney es la primera persona en decir que no está sugiriendo que sea otra cosa que un entusiasta fotógrafo aficionado. Sin embargo, estuvo profundamente interesado en la fotografía desde muy joven y reconoció algunas de las cualidades de una buena fotografía, como la composición y la iluminación.Había aprendido observando el nuevo estilo de fotografía en revistas y periódicos ilustrados.Esta es la era de los primeros fotoperiodistas y fotógrafos de moda icónicos y McCartney usaba el mismo tipo de cámara que usaban los fotógrafos profesionales.Algunas de las fotografías son realmente buenas y es fácil olvidar que no es un profesional, mientras que otras fotos son claramente fotografías de vacaciones o fotos de turistas, pero siguen siendo interesantes para nosotros y dan más la sensación de mirar el mundo a través de los ojos de Paul McCartney.- La exposición es muy alegre, así que espero que los visitantes disfruten mucho de ella y creo que saldrán con una idea más rica de la cultura popular de la época y, para los interesados en los Beatles, con una nueva perspectiva de un momento tan conocido de la historia del siglo XX.Creo además que las fotografías dejan claro que los Beatles fueron un auténtico fenómeno cultural, en Reino Unido y fuera de él, pero también un fenómeno de importancia duradera porque inspiraron a otra generación de músicos, que vieron todo este período desarrollarse en la televisión y en los periódicos.