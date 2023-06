Gerardo Martino: "Messi y Busquets no se darán el lujo de no competir"

Foto: TW @InterMiamiCF

“Yo soy un enamorado de la MLS, de la forma de competir, de la evolución de la liga, de la evolución de los equipos y Inter (Miami) me dio una oportunidad de estar.”



Messi y Martino en el seleccionado argentino se reencontrarán por tercera vez en su carrera profesional

El argentino Gerardo Martino, flamante DT de Inter Miami, aseguró este jueves que tanto Lionel Messi como Sergio Busquets "no se darán el lujo de no competir" en la MLS de Estados Unidos."Uno es campeón del mundo y el otro de la liga española. No se van a dar el lujo de no competir. Lo llevan en la sangre", manifestó Martino en la conferencia de prensa que brindó hoy luego de ser oficializado como nuevo entrenador de Inter Miami."Los que estamos acostumbrados a competir permanentemente, podemos estar en diferentes lugares y la forma de llevar adelante la carrera es una sola. Ayer hablé con Sergio y cuando lo hice con Messi, hablamos de tener suceso y de competir bien", agregó el"Tata", que desestimó la idea de relacionar a la MLS con unas "vacaciones"."Esto nos pasa a nivel personal. Quizás se asocia a Estados Unidos y Miami con 'holidays' y no es eso", afirmó el rosarino que tendrá su segunda experiencia en la MLS, de la cual se consideró un "enamorado"."Me pareció atractiva esta oportunidad y tenía el sueño de replicar la experiencia de Atlanta United", contó Martino, quien reveló que comenzó las charlas con el club antes de conocerse la incorporación de Messi. "Los regalos vinieron después", bromeó.Pese a la posición complicada del equipo en la conferencia Este, Martino apuntó que intentarán llegar a los playoffs pero también tienen por delante las semifinales de la Open Cup y la nueva Leagues Cup."El desafío es armar el equipo entre el final de la temporada y el inicio del 2024", agregó.Martino fue presentado por el director deportivo, Chris Henderson.