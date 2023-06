La Bombonera fue elegida como "el mejor estadio para vivir un partido de fútbol"

El estadio Alberto J. Armando.

fue elegido por el medio inglés Copa90 como el mejor, al tiempo que expresó que "realmente no hay nada como vivir 90 minutos en La Bombonera".Copa90 es un medio que recopila posteos futboleros sobre diversos temas que los hinchas de todo el mundo publican en las redes sociales, y que en esta oportunidad publicó un listado de diversos estadios de varios países.El "Templo" que veneran no sólo los hinchas "xeneizes" fue elegido como el favorito en esta compulsa, en la cual figuran otros nueve estadios de enorme fama mundial.En el listado que encabeza La Bombonera, según el medio británico, detrás se ubica el estadio, que lleva ese nombre cuando es local el equipo "rossonero", mientras que cuando juega el Inter su nombre muta aDel tercer al décimo lugar, están el(Borussia Dortmund);del club Barcelona;del Real Madrid;(Liverpool);(River Plate);(Celtic de Escocia) y, de la capital mexicana."Realmente no hay nada como vivir 90 minutos en La Bombonera. Los videos virales de goles que provocan euforia o aficionados que se aferran a las alambradas pueden ofrecer una muestra, pero poco puede prepararte para lo que el corazón y el alma de Boca tienen reservado", señala la publicación en un posteo en Instagram.Después, destaca que el estadio del barrio porteño de La Boca se experimenta estar en "un mar azul y amarillo donde el ambiente de fiesta se pone constantemente al límite: La Bombonera no tiembla, su corazón late"."La acción en el campo también puede rivalizar con todo eso: fue testimonio de la mayoría de edad de Maradona, el regreso del héroe de Carlos Tevez, la genialidad de Riquelme y los innumerables trofeos ganados", concluye la publicación inglesa.