Larreta, a Bullrich: "No nos vamos a enganchar en peleas ni en chicanas de la política"

Foto: Laura Gallo

Foto: Maximiliano Luna

Foto: Pepe Mateos

Foto: Daniel Dabove

Foto: Laura Gallo

El jefe de Gobierno porteño y precandidato a presidente de Juntos por el Cambio (JxC), Horacio Rodríguez Larreta, afirmó este jueves que no se vay prefirió no escalar el conflicto con su contrincante en la interna, Patricia Bullrich, quien ayer lo acusó de, aumentando así el grado de tensión en la coalición opositora en el inicio de la campaña para las PASO., porque defendemos como valor primero la unidad”, dijo Larreta en la ciudad de Corrientes, donde se presentó esta mañana con su compañero de fórmula Gerardo Morales y el gobernador Gustavo Valdés, para exponer sus propuestas en materia laboral.En este sentido, aseguró que no se vay destacó que son "un equipo de trabajo y lo que sabemos hacer es trabajar".De esta forma, evitó dar una respuesta a las críticas que le hizo ayer Bullrich en declaraciones a Clarín., había señalado la referente del grupo de los "halcones" dentro del PRO, quien incluso consideró de "una enorme bajeza moral, oportunismo y falta de ética que Larreta, que se jacta de haber trabajado 20 años con Macri, haga cualquier cosa con tal de conseguir un voto".Las declaraciones de Bullrich se produjeron luego de queentre 2015 y 2019.En el acto de este jueves en la ciudad de Corrientes, realizado en la empresa de hilados Tipoiti, Larreta presentó propuestas concretas para lo que llamó “la revolución del trabajo”.En ese marco, el jefe de Gobierno porteño y precandidato presidencial de JxC destacó la necesidad de introducirporque hoy “generan un desincentivo al trabajo, ya que el que hoy tiene un plan no toma un empleo formal porque pierde el plan”.“Vamos a sacar a los intermediarios, no puede ser que el señor (Juan) Grabois y compañía sean los que decidan a quién se le da el plan y a quién no”, prometió en el marco de la campaña de cara a las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias del 13 de agosto próximo, y completó: “Luego los extorsionan a quienes les dieron el plan para que vayan a las marchas y así tenemos el nivel de movilizaciones más alto del mundo”.En cambio, propuso un sistema por el cual el trabajador que recibe un plan “esté obligado a una capacitación en oficios y se anote en una bolsa de trabajo. Se le ofrece un primer trabajo que puede rechazar, pero si rechaza el segundo trabajo ofrecido pierde el plan; de esta forma cambiamos el incentivo y motivamos a que tomen el trabajo”.A modo de diagnóstico, dijo que "hay un millón y medio de argentinos que no tienen trabajo y ocho millones lo tienen en la informalidad”, y agregó que “uno de cada tres trabajadores con trabajo formal son pobres, y eso nunca nos había pasado en la Argentina”.Como primera medida, mencionó que en caso de ser electo facilitará la: “Que las micro y pequeñas empresas puedan crearse en 24 horas, de manera cien por ciento digital y bajando al mínimo los impuestos nacionales”, con lo cual .se formalizaría a “tres millones de personas que hoy trabajan en empresas informales”.Como segundo punto, mencionó la necesidad de “terminar con la industria del juicio laboral” al decir que “hoy un juicio laboral te voltea a una Pyme”, para lo cual buscará impulsar uny que hacen que “si una indemnización debiera ser de 10 pesos termina siendo 100, y la empresa se cae”.También propuso, con un régimen simplificado, con lo cual eliminamos las barreras de ingreso al trabajo estable”.“Si logramos que cada Pyme contrate una persona más, el empleo privado puede crecer en cuatro años más de lo que creció en los 13 años anteriores”, postuló el precandidato de JxC.Asimismo, dijo que para rubros con alta rotación, como la gastronomía, y el turismo, se buscará implementar la creación del denominado “fondo de cese”, que hoy ya funciona en la industria de la construcción, y que permita que “el trabajador tenga un ingreso al terminar el contrato y el empleador tenga reglas claras”.Además, dijo que es necesario “terminar con la extorsión de que te bloquean la fábrica con un camión” e indicó: “, con la Constitución en la mano, y vamos terminar con los aprietes, los patoteros”., por su parte, se refirió a su provincia y aseguró que "hemos logrado la paz en Jujuy, hemos terminado con el Estado paralelo y la violencia", enumeró sus proyectos productivos en marcha para la generación de trabajo en su provincia y, tras, expresó que "la violencia no es el camino".Tanto Morales como Larreta destacaron el gasoducto Vaca Muerta y la producción de litio para la generación de dólares."Tenemos plan para duplicar las exportaciones argentinas en un período de 6 años", precisaron y Larreta enumeró como premisas económicas: "Déficit cero, dejar de emitir, impulsar ley verdadera independencia al Banco Central y el boom de exportaciones para terminar con la escasez de dólares".Los precandidatos del binomio presidencial, asimismo, prometieron "no discriminar" a Corrientes si llegan a la presidencia de la Nación, mientras que el gobernador Valdés reiteró el pedido para que Corrientes disponga de los recursos de Yacyretá."Corrientes es la primera generadora de energía de la Argentina, queremos que nos den nuestros recursos", expresó.Tras el breve discurso del presidente de la compañía textil,, que entre otras palabras manifestó que hay que "seguir peleando y creciendo porque la Argentina tiene futuro", Valdés afirmó sobre esa empresa que "es un orgullo de los capitalinos".El mandatario correntino destacó el "temple empresario, sortear las dificultades que les ponen los gobiernos, como un gobierno central que no comprende la producción".En 2018, durante el Gobierno de Macri, la empresa Tipoití cerró sus puertas durante un mes y medio "por primera vez en 70 años", había manifestado en esa oportunidad a Télam el dirigente de la Asociación Obrera Textil (AOT), Gustavo Bravo."Es primera vez en la historia que la planta se paraliza totalmente, nunca había pasado desde su inauguración hace 70 años y se debe a una mala política del Gobierno nacional que con las importaciones indiscriminadas perjudica a la industria nacional", señaló sobre la administración macrista.