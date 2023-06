La UE alertó de que un Putin debilitado es un "riesgo mayor"

"Tenemos que estar atentos a las consecuencias", dijo Josep Borrell, jefe de la diplomacia de la UE. Foto: AFP.

Charles Michel, presidente del Consejo Europeo. Foto: AFP.

El debilitamiento del presidente ruso, Vladimir Putin, es un "riesgo mayor", alertó este jueves el, para quien el abortado motín del grupo paramilitar Wagner desató la mayor crisis en décadas en Rusia."Un Putin debilitado es un riesgo mayor. Tenemos que estar atentos a las consecuencias", dijo Borrell al llegar a una cumbre de líderes europeos en Bruselas."Hasta ahora veíamos a Rusia como una amenaza porque era una gran fuerza, y una fuerza que fue usada en Ucrania. Ahora tenemos que ver a Rusia como un riesgo, a raíz de la inestabilidad interna", expresó el diplomático español, citado por la agencia de noticias AFP.Laque sostiene actualmente con Rusia.Por su parte, la, dijo que habrá "ondas de réplica" de lo ocurrido con Wagner, y agregó que era necesario multiplicar el apoyo a Ucrania, "ya sea en apoyo financiero o capacidad militar"-Para el, lo ocurrido con el grupo Wagner indica la existencia de "resquebrajaduras y divisiones" en Rusia, aunque advirtió que "es prematuro para sacar conclusiones finales".Al llegar a la cumbre europea en Bruselas, el presidente de Lituania, Gitanas Nauseda, dijo que era necesario adoptar acciones "decididas" para enfrentar las amenazas que representa Rusia."Debemos tener presente que cualquier movimiento en el sistema político en Rusia tendrá repercusiones en nuestra seguridad", expresó el líder lituano.Fuentes diplomáticas citadas por la agencia de noticias Europa Press señalan que la reunión de los 27 Estados miembro servirá para reafirmar el apoyo a Ucrania en todos los frentes; el militar, político y financiero, con asuntos pendientes sobre los que dar nuevos pasos como el posible uso de los bienes congelados a Rusia para la reconstrucción de Ucrania o la rendición de cuentas de los dirigentes rusos mediante un tribunal especial.El, advirtió este jueves que el bloque debe prepararse para la adhesión de Ucrania y discutir las reformas necesarias para poder integrar al bloque a este gigante agrícola."El debate será difícil. Pero no podemos esperar hasta el último momento si, en diciembre, el informe de la Comisión Europea recomienda abrir negociaciones de adhesión con Ucrania", dijo Michel en una entrevista con la agencia de noticias AFP.El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, quien participará en las discusiones con los líderes europeos por videoconferencia, pide la apertura de las negociaciones de adhesión ya para fines de 2023.Esta decisión, sin embargo, requiere la aprobación de los 27 países miembros.En junio, l, en un gesto altamente simbólico tras la invasión rusa del país.Sin embargo, otros ocho países -Moldavia Georgia, Albania, Bosnia, Macedonia del Norte, Montenegro, Serbia y Turquía- aguardan con más o menos paciencia a la puerta del bloqueLos candidatos a la adhesión tienen una extensa lista de exigencias que cumplir, pero para Michel los 27 países del bloque "no deben cerrar los ojos y fingir no haber visto que ellos también tienen deberes".Si bien Michel no espera decisiones de fondo sobre este tema durante esta cumbre de dos días, desea "lanzar un proceso" y "preparar las próximas reuniones"."Mi papel es poner en marcha un método. Si la Comisión (Europea) propone iniciar negociaciones, tenemos que ver el impacto que esto tendrá en la toma de decisiones, en las políticas comunes, y la financiación", explicó.En su visión, "Europa no debe tener miedo al debate" y debe dejar explícita una posición antes de las elecciones europeas previstas para el próximo año. En una carta enviada a los líderes europeos hace una semana, Michel los instó a "reflexionar sobre lo que implica la ampliación" del bloque.