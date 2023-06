Kicillof: "No hay diferencias entre Macri, Bullrich y Larreta"

Foto: Prensa PRO

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, aseguró este jueves que "no hay diferencias entre los principales referentes de Juntos por el Cambio (JxC) Mauricio Macri, Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta" y consideró que todos los dirigentes del espacio opositorque pasa por"JxC y La Libertad Avanza (LLA) muestran que, bajo la presunta solución de los problemas que tenemos, la derecha, en realidad, no hace más que expresar un sólo proyecto para Argentina: ajuste y quita derechos.", expresó el gobernador.El mandatario formuló esas declaraciones al canal C5N tras entregar en Vicente López un total de 682 netbooks en el marco del programa provincial “Conectar Igualdad Bonaerense”.Para Kicillof, "cuando al pueblo se le quitan derechos, reacciona", y por eso"No hay diferencias entre Macri, Bullrich y Larreta,", sostuvo."Larreta habló del fracaso de su propio gobierno, porque el gobierno anterior fue de Macri, de Bullrich, de (Néstor) Grindetti y de (Diego) Santilli. Destrozaron todo y ahora lo están reconociendo en una supuesta discusión de modales, no de objetivos", apuntó.El mandatario provincial analizó que en JxC "buscan ajustar y achicar la cantidad de empleados públicos" y rememoró que los gobiernos de Macri (en Nación) y de María Eugenia Vidal (en provincia de Buenos Aires)"Plata había, el problema es para qué la usaron, qué hicieron y qué no. Vidal juraba que la educación era su prioridad y dijo haber abierto 65 edificios escolares., subrayó Kicillof y criticó que la diputada nacional haya "cerrado colegios por baja matrícula"."Macri y Vidal les sacaron las computadoras a los chicos. Nosotros relanzamos la versión bonaerense de Conectar Igualdad, con la distribución de 168 mil computadoras a los pibes y pibas del ultimo año del secundario, lo que viene a reparar un daño", continuó.Añadió que al recibir las netbooks, los jóvenes les cuentan "que piensan seguir sus estudios en la facultad, lo que pone de relieve la falacia del macrismo cuando preguntaba para qué abrir tantas universidades en la provincia".A posteriori, adelantó que para fin de este primer mandato habrá "triplicado la cantidad de nuevas escuelas que hizo Vidal" y opinó que "en el saldo,".A la vez, consideró quePlanteó que "el FMI, no sólo es un acreedor que tiene muchísimo peso en las cuentas externas argentinas -le aprobó 57 mil millones de dólares a Macri para que gane las elecciones- porque reclama la deuda, sino que pretende dirigir la política económica e incidir en nuestra soberanía".Advirtió que "ese plan se mostró en todo el mundo, siempre con resultados muy malos" y celebró que en Argentina no sea "tan fácil hacer esos planes de ajuste salvaje, como en otros lados, como si la sociedad fuera culpable".Kicillof afirmó que el ministro de Economía y precandidato presidencial del peronismo, Sergio Massa, "está buscando una salida" a esa situación "que recibió" y recalcó:En ese sentido, manifestó Kicillof que "los macristas decían: 'les hicieron creer a los trabajadores que se pueden ir de vacaciones, divertirse, tener una tele, una casa, un trabajo digno'. No sólo nos los creímos, sino que sabemos que es un derecho de todos".