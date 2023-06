México 86: diez curiosidades del Mundial que consagró a Diego Maradona

Maradona fue el dueño indiscutible y capitán del equipo, con actuaciones descollantes.

1

2

3

4

5

Diego Maradona se consagró como mejor jugador del mundo.

6

7

8

9

10

Un 29 de junio de 1986, hace 37 años, la Selección de Argentina derrotaba a Alemania por 3 a 2 y se consagraba campeón mundial por segunda vez, a la vez que entronizaba acomo mejor jugador del mundo.Alrededor de esa final, que nos tuvo en vilo delante del televisor, hubo muchas historias y curiosidades., ya que en ese entonces el país estaba dividido en dos. La reunificación llegaría en octubre de 1990, poco después de jugarse una nueva final Argentina-Alemania, esta vez en el Mundial de Italia.Se trató de la Adidas Azteca. Esto hizo que hubiera mucho menos absorción de agua por parte de la pelota. Parece un detalle, pero los balones anteriores se volvían muy pesados y casi peligrosos, en partidos con lluvia.La Selección fue dirigida por el obsesivo y detallista Carlos Salvador Bilardo. Incansable trabajador de los movimientos defensivos, una de sus frases de cabecera era “dos cabezazos en el área, es gol”. Pues bien, de esa forma Alemania le empató a la Argentina, cerca del final del partido (tantos de Karl-Heinz Rummenigge y Rudi Voller). Por suerte, cerca del final, Jorge Burruchaga anotó el tanto decisivo, que se sumó a los conquistados por José Luis Brown y Jorge Valdano.Valdano, ya en sus tiempos de jugador, mostraba ser un personaje atípico en el mundo del fútbol. Incansable lector, mostraba en los reportajes una riqueza de palabras y una capacidad de reflexión sorprendente. Fiel a su costumbre, había llevado a la concentración ubicada en el club América varios libros. Pero el delantero no contó con la “maldad” de algunos de sus compañeros, encabezados por Oscar Ruggeri, quienes le arrancaban las últimas hojas a las varias novelas que pretendía leer, para que no pudiera enterarse del final de las mismas.Sin canales de cable, que proliferarían recién a comienzos de los 90, y por supuesto sin Internet ni redes sociales, los argentinos concentraron el seguimiento del partido en el canal estatal ATC, con los relatos de Mauro Viale, quien años después abandonaría el periodismo deportivo para abordar temas más generales (como sonados casos judiciales). Por radio, las principales opciones eran José María Muñóz y Víctor Hugo Morales, desde las radios Rivadavia y Mitre, respectivamente.Raúl Alfonsín gobernaba el país pero declinó viajar a presenciar la final. Argumentó que no lo dejaban los problemas económicos que atravesaba el país. En su lugar decidió enviar al ministro de Salud y Acción Social, el cordobés Conrado Storani, viejo amigo con el que habían compartido fórmula dentro del radicalismo. Alfonsín miró el partido en el microcine de la residencia de Olivos, junto a familiares y al personal de la casa. Storani es quien aparece en las imágenes tantas veces repetidas, saludando a Maradona, quien sostiene la copa del mundo.A diferencia de lo que ocurre hoy, que prácticamente todos los talentos se marchan a las ligas más poderosas, en aquel tiempo Argentina se presentó con un plantel que mayormente jugaba en el campeonato argentino. Es decir, eran todos muy conocidos por los hinchas. De los que jugaban afuera, pueden citarse a Maradona (Nápoli), Valdano (Real Madrid), Daniel Passarella (Fiorentina), Jorge Burruchaga (Nantes) y Pedro Pablo Pasculli (Lecce). En la final, apenas Maradona y Valdano fueron titulares. Cabe señalar que luego de esta conquista, varios de ellos pasaron a jugar en clubes europeos.En el marco de la obsesión de Bilardo, la Selección Argentina fue la primera en llegar a México, un 5 de mayo. Como llegó a la final, un 29 de junio, quedó la frase “fuimos los primeros en llegar y los últimos en irnos”. Por tanto, fueron casi dos meses en el país azteca, a lo que se sumó la gira previa, que incluyó Israel y Colombia.Los 22 jugadores, más cuerpo técnico, se comunicaban con sus respectivas familias... con un teléfono fijo. Parece increíble en estos tiempos de wifi, pero en aquel momento las comunicaciones se restringían a los teléfonos fijos, que en muchos casos escaseaban. Largas filas debían hacerse para hablar unos minutos. Cabe apuntar que recién en el Mundial de Estados Unidos 94 comenzaron a usarse los primeros teléfonos celulares, los Movicones de tamaño simil ladrillo.Maradona fue el dueño indiscutible y capitán del equipo, con actuaciones descollantes y 5 goles sumamente importantes. También, a partir de este Mundial, quedó rota su relación con el anterior capitán, Daniel Passarella, quien además quedó relegado del equipo por una intoxicación que muchos calificaron de sospechosa. Maradona y Passarella no volvieron a dirigirse la palabra, pese a que antes de México eran bastante amigos.