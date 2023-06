Entusiasmo en Unión por la Patria: "Tenemos una fórmula muy competitiva"

Foto: Prensa

La legitimidad de Grabois

La centralidad de CFK

La candidatura de Kicillof

La ministra de Trabajo, Raquel 'Kelly' Olmos, afirmó que en la reunión de gabinete que se celebró en Casa Rosada, encabezada por el presidente Alberto Fernández, se evidencióque componen el ministro de Economía, Sergio Massa, y el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, y consideró que ambos funcionarios "se han preparado y tienen un gran compromiso" con el país."La reunión de Gabinete fue muy buena. El ánimo en general era muy bueno porque estamos encarando y celebrando la posibilidad de una fórmula de unidad. Hay entusiasmo desde el punto de vista del trabajo que tenemos que llevar adelante", señaló Olmos en declaraciones formuladas a FM La Patriada.La funcionaria contó que, durante el encuentro,y afirmó que le jefe de Estado le pidió a los integrantes del Gabinete que "había que fortalecer la gestión" de cara a las primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO) del 13 de agosto próximo."Massa es la persona que más se ha preparado en el país para ejercer la Presidencia durante años y es acompañado por Rossi, quien tiene un gran compromiso militante y vocación de servicio. Tenemos una fórmula muy competitiva", apuntó la ministra.Consultada sobre la precandidatura de Juan Grabois en UxP, Olmos estimó que la propuesta del dirigente social "es legítima" y "permite que sectores que están hacia la izquierda" de la coalición "puedan tener un cauce afirmar su pertenencia" al espacio oficialista.La titular de la cartera laboral indicó además que, durante el encuentro, Massa recordó que el FMI pidió un ajuste para frenar la obra pública que implicaba postergar la puesta en marcha del gasoducto Néstor Kirchner, algo que fue rechazado por el titular de la cartera económica.En otro orden, Olmos descartó que exista un "decrecimiento" de los salarios, aunque reconoció que existe "un problema grave con los altos niveles de inflación" que se registraron en los últimos meses, pero defendió el sistema de negociación tripartita como "una de las instituciones más sólidas de la democracia"."No es verdad que haya sueldos en decrecimiento. Lo que sí es verdad es que tenemos un problema grave con la alta inflación. Pero tenemos que rescatar nuestro sistema paritario de negociación tripartita porque es una de las instituciones más solidas e importantes de nuestra democracia. No debemos tomar atajos. El objetivo debe ser fortalecer la capacidad de negociación de los trabajadores", fundamentó Olmos.En este punto recordó que la precandidata de Juntos por el Cambio (JxC) Patricia Bullrich formó parte de una gestión de gobierno que "le recortó 13 puntos el salario del sector público y jubilaciones" y que el oficialismo encarna la propuesta que "va en otro sentido"."En JxC creen que, sobre la base del empobrecimiento de los trabajadores se logrará el beneficio de otros sectores, pero la historia argentina ha demostrado que eso no es así", puntualizó.Por su parte, el ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, aseguró que "la unidad" del campo popular "es necesaria en un contexto en el cual el adversario viene por los derechos" de los ciudadanos y planteó que el peronismo tiene "la misión histórica de defender los intereses de la república".En declaraciones a AM 530, el funcionario se refirió a la actualidad de Unión por la Patria y expuso que "hay una conducción y una centralidad, que es la que ostenta la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que sigue trabajando, construyendo y fortaleciendo este frente de unidad que nos hace falta ante un adversario que viene por nuestros derechos como pueblo y trabajadores".El ministro bonaerense analizó que en un contexto en el que, el oficialismo debe "tener un contrato con el pueblo trabajador" después de la "bomba de tiempo" que dejó "el gobierno macrista por el acuerdo con el FMI, que nos estalló en el peor momento, en la post pandemia"."Con el acuerdo que se hizo (durante el gobierno de Mauricio Macri), empeoró la situación de los trabajadores. Por eso, ahora hay que ir a fondo con la distribución de la riqueza y estamos en ese camino. En la provincia, estamos recuperando y mejorando ese 30% de poder adquisitivo que los trabajadores perdieron en el gobierno de María Eugenia Vidal", señaló.En ese sentido, Correa reconoció que "para garantizar la victoria" de UxP en las próximas elecciones "es necesario que mejoren los salarios de los trabajadores y haya un alivio en el incremento de los precios".Luego, se refirió a la postulación de Axel Kicillof para reelegir en la gobernación bonaerense y sostuvo que es "el candidato natural de los y las trabajadores" en el territorio bonaerense.En ese marco, Correa aseveró que "el gobernador está permanentemente en el territorio, en los 135 municipios" y adelantó que "en campaña, se va a reafirmar lo que se viene haciendo: construcción territorial junto a los referentes de cada región".Aal ser consultado acerca de los descontentos tras el cierre de listas del sábado pasado, el ministro subrayó que "cuando Cristina dijo 'agarren el bastón de mariscal', muchos se creyeron que eran mariscales" y añadió que "siempre hay heridos porque uno tiene mayores o menores expectativas, pero todo se va a ir acomodando"."Nosotros tenemos la misión de defender los intereses de la república. Estas cuestiones de las candidaturas son secundarias. El verdadero militante es el que acepta lo que plantea la conducción y articula", completó.Posteriormente, Correa definió: