Lotocki declaró que "no es cirujano plástico" y que Silvina Luna "sabía bien lo que iba a ponerse"

Silvina Luna fue intervenida en octubre y noviembre de 2011 por Lotocki. //Foto Facebook

Aníbal Lotocki declaró que "no es cirujano plástico" y que a la actriz y modelo Silvina Luna le explicó con "claridad" el procedimiento al que iba a someterse y "".El médico cirujano y especialista en nutrición con matrícula MN 90187, negó ser cirujano plástico en una entrevista en el noticiero Telenoche, tras la internación de Luna en la unidad de terapia intensiva del Hospital Italiano, en el barrio porteño de Almagro, a raíz del agravamiento de su estado de salud."Mis pacientes saben que no soy cirujano plástico desde hace mucho tiempo", expresó y comentó que le explicó con "claridad" el procedimiento al que iba a someterse Luna yque no estaba "en un idioma médico, sino con un lenguaje comprensible".. Ella sabía bien lo que se iba a poner. Se había puesto antes con otro médico un producto que no le había durado", indicó y remarcó que "Con respecto a las denuncias públicas por mala praxis en su contra de modelos y artistas, señaló que "no hay nexo causal del uso de metacrilato con lo que padecen y denuncian las pacientes" y que "el cuerpo médico forense determinó que lo que tiene Silvina Luna no tiene nexo causal con lo que yo le hice".Así, hizo hincapié en que "En tanto, indicó que el metacrilato era un producto "aprobado" para la colocación en los lugares del cuerpo "en glúteos en las cantidades y profundidades que lo coloqué", además "un producto antes de salir al mercado tiene un testeo clínico, yEn febrero de 2022,de cumplimiento efectivo, porpara ejercer su profesión por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional (TOC) porteño N° 28 luego de las denuncias efectuadas por Luna y otras pacientes damnificadas por mala praxis.En el caso de, fuepor Lotocki, que le colocóque le produjo una i, según la causa.