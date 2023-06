Secuestraron la pistola 9 milímetros que una mujer ofrecía en grupo de Revolución Federal

Foto: Victoria Egurza. (archivo)

Los mensajes emitidos por "Dali Revolución" y hallados en los peritajes tecnológicos realizados sobre los dispositivos de Morel son cuatro:

La justicia federal secuestró la pistola 9 milímetros que una mujer, a la cual se logró identificar y allanar, ofrecía en un grupo de chat de Revolución Federal,El allanamiento se produjo por orden del juez Marcelo Martínez de Giorgi en la causa en la que interviene el fiscal Gerardo Pollicita, según pudo reconstruir Télam de fuentes con acceso a la investigación., como "Dali Revolución", y la justicia logró determinar que se trataba de una mujer de unos 60 años, dijeron las fuentes.Tras una serie de medidas investigativas, la justicia allanó la vivienda de la mujer, secuestró la pistola y se llevó además su teléfono celular:del arma que le fue secuestrada, según pudo reconstruir esta agencia.Las medidas se adoptaron en el marco de la causa en la que se investigan las acciones violentas desplegadas por la agrupación Revolución Federal en las calles de la Ciudad de Buenos Aires durante 2022.En ese expediente fueron detectados los mensajes en los que una persona identificada como "Dali Revolución" ofrecía una pistola "9 mm" para la realización de un "actividad bala": ante el hallazgo, el fiscal Gerardo Pollicita había requerido, en su momento, que se le impusiera al expediente el secreto de sumario y que se realizaran medidas de prueba para avanzar sobre esa pista.Cuando pidieron profundizar esta pista, los letrados que representan a la querella vicepresidencial aseguraron que "el cúmulo de pruebas producidas parece indicar" que los hechos por los que se investiga a Revolución Federal podrían ir más lejos que la incitación a la violencia y que podría haber más personas involucradas.; otra, con, explicaron en el escrito al que accedió Télam., "Dali Revolución" respondió a un video identificado como "Manifestantes autoconvocados amenazaron de muerte a Cristina Kirchner", con el mensaje: "Lo que fue agresivo fue el mensaje de amenaza de muerte (...) Que no es una mala idea tengo una 9 mm cualquier cosa me avisan"., tras una convocatoria de Sabrina Basile a "defender al campo" en la Sociedad Rural, insistió: "Tengo una 9 mm y el mástil de la bandera y tengo fas (sic) pimienta"., "Dali Revolución" reaccionó a un video compartido por Jonathan Morel, denominado "La llegada de Cristina Kirchner rodeada de militancia", con el mensaje "Una granada ahí (...) Mi límite es la 9 mm que tengo"., "Dali Revolución" le dijo a Morel: "Yo no estoy en el grupo pero contá conmigo la actividad bala tengo unas ganas de usar mi 9 mm".En ese interín, recordó la querella, se produjo la conversación en el Twitter Space, en la que Morel sostuvo que, si no fuera conocida su cara para la militancia kirchnerista, se infiltraría entre aquellos que habían ido a apoyar a la Vicepresidenta a su casa en el marco de lo que fue el pedido de condena en su contra por parte del fiscal Diego Luciani en la causa Vialidad.