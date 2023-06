Massa dialogó con directivos de la CAF sobre el programa financiero para lo que resta del año

Sergio Massa en una reunión junto al presidente de la CAF, Sergio Diaz Granados.// Foto PrensaFoto Prensa Economia

Foto Prensa Economia

El ministro de Economía, Sergio Massa, analizó este miércoles con el presidente ejecutivo de CAF-Banco de Desarrollo de América Latina, Sergio Diaz-Granados, el avance del programa financiero 2023 que la Argentina mantiene con el organismo, de los cuales se han aprobado operaciones por US$ 840 millones, de los US$ 1.400 millones previstos, donde se destaca el inicio de la implementación del proyecto de reversión del Gasoducto Norte.Además, durante el encuentro realizado en el Palacio de Hacienda, se informó que elen la reunión de Directorio de CAF el proyecto “de la provincia depor US$ 200 millones, que beneficiará a 50 mil habitantes gracias al aumento de la provisión de agua potable, y permitirá también el riego de 40 mil hectáreas, potenciando la producción hortícola, frutícola, agrícola y ganadera.Por su parte, Massa anunció laque posibilitará una mayor participación accionaria del país en este organismo estratégico para el desarrollo de la región, al tiempo que se incrementaría elParticiparon del encuentro el vicepresidente corporativo de Programación Estratégica, Christian Asinelli; la representante de CAF en la Argentina, Patricia Alborta; el secretario de Asuntos Económicos y Financieros Internacionales, Marco Lavagna; y el subsecretario de Relaciones Financieras Internacionales para el Desarrollo, Leandro Gorgal.