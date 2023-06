Trasladan a cuatro imputados por el crimen de Cecilia Strzyzowski

Foto: Pablo Caprarulo.

Las indagatorias

El caso de Cecilia Strzyzowski

Atención, contención y asesoramiento en situaciones de violencia de género

Por llamada gratuita las 24 hs Línea 144

Por WhatsApp 11-2771-6463.

Por mail a linea144@mingeneros.gob.ar

Descargando la app

Cuatro de los siete detenidos en el marco de la causa por el femicidio de C, fueron trasladados esta tarde a la fiscalía de la capital provincial, donde serán nuevamente indagados aunque por "encubrimiento agravado", una calificación más leve que la que tenían hasta el momento, confirmaron fuentes judiciales.Se trata de, quienes en un principio estaban acusados de haber sido "partícipes" de crimen de Cecilia, pero ahora los fiscales Jorge Cáceres Olivera, Jorge Gómez y Nelia Velázquez los notificarán por una acusación más leve, como el "encubrimiento agravado" del hecho.En tanto, César Sena y sus padres Emerenciano Sena y Marcela Acuña será llevados este jueves ante elLuego, los fiscales tienen previsto dictar el procesamiento de los siete imputados, con prisión preventiva, tal como lo solicitó el abogado Fernando Burlando, quien representa a la madre de Cecilia.Exactamente a las 18, en medio de un fuerte procedimiento policial, Obregón llegó a la sede judicial con un casco colocado y chaleco antibalas.Minutos después lo hizo Melgarejo y, luego, Reinoso, mientras que González llegó pasadas las 19, en medio de otro procedimiento organizado por el Servicio Penitenciario de Chaco.Los vecinos que se acercaron al lugar insultaron a los detenidos, a quienes les gritaban "asesinos", mientras eran ingresados a la sede judicial.El propio fiscal Gómez explicó al llegar a la fiscalía que "se les va a tomar indagatoria a todos los imputados para ya hacerles conocer las nuevas pruebas que se incorporaron después de que ellos prestaron declaración de imputado con anterioridad. También allí se les va a dar a conocer el hecho puntual"."Luego está habilitada la posibilidad de formular una resolución, ya sea de prisión preventiva o no, para todos o algunos de los imputados", comentó el representante del Ministerio Público.Consultado sobre la posibilidad de que haya algún beneficio para los imputados que aportaron datos a la investigación, Gómez respondió: "Eso se está analizando en función de toda la prueba que hay. Se está analizando cuál en definitiva va a ser el tipo penal que va a quedar en función del hecho que se les endilga en este momento".El integrante del Equipo Fiscal Especial (EFE) calificó como "un avance más" en la pesquisa, el hecho de que ayer los antropólogos forenses confirmaran que los restos óseos secuestrados son humanos."No solamente dieron positivo para humanos, dieron que pertenecen a una persona adulta y que todos los restos humanos encontrados son de una misma persona", remarcó.Además, confirmó que en un colchón que los Sena regalaron a un vecino "se encontró sangre humana" y al respecto, aseguró que el EFE que integra siempre consideró que "el hecho se produjo en esa casa de Santa María de Oro 1460", perteneciente al matrimonio Sena.Por el femicidio de Cecilia (28) permanecen detenidos su esposo, César Sena (19); los padres de éste, Emerenciano Sena (59) y Marcela Acuña (51), el chofer José Gustavo Obregón (42), Fabiana González (36); el casero del campo de los principales sospechosos, Gustavo Melgarejo (29), y su pareja Griselda Reinoso (42).El defensor de César Sena, Ricardo Osuna, adelantó que su cliente "por ahora no va a declarar nada" y aclaró que él lo defiende "de lo que hay en el expediente", que, consideró, son "indicios y presunciones", ya que "concreto, no hay nada".El martes,y ahora buscarán extraer ADN para cotejar con familiares de Cecilia.Además, los investigadores informaron el hallazgo de una mancha de sangre humana en un colchón que la familia Sena le regaló a un vecino del barrio Emerenciano cuatro días después del presunto femicidio.Ese colchón pudo ser el mismo en el que tanto Acuña como González aseguraron en sus indagatorias haber visto "un bulto envuelto en una manta" la tarde el 2 de junio, cuando la joven desapareció.En el caso de confirmarse que se trata de un rastro femenino, los fiscales dispondrán un cotejo de ADN con el patrón genético de Gloria Romero, madre de Cecilia.Por otra parte,, cuando ingresaba al domicilio de la familia Sena.De acuerdo con la hipótesis principal del Ministerio Público, el asesinato estuvo motivado por un conflicto económico vinculado al divorcio entre la víctima y César Sena.