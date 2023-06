Quilmes tendrá un EcoParque para el tratamiento de los residuos del municipio

El complejo de tratamiento de residuos está en plena construcción y será habilitado en julio o agosto / Foto: Eliana Obregón.

El EcoParque estará cubierto, lo que asegura mejores condiciones de trabajo para los separadores / Foto: Eliana Obregón.

El viceministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Sergio Federovisky, fue uno de los principales impulsores del proyecto / Foto: Eliana Obregón.

En el marco de la Conferencia Internacional sobre GIRSU y economía circular anunciamos el nuevo crédito del BID por 350 millones de dólares que nos permitirá construir más complejos ambientales y sanear basurales. Una política que que continuará cuando @SergioMassa sea presidente pic.twitter.com/f8PUYH2Dc1 — Sergio Federovisky (@sfederovisky) June 27, 2023

y funcionará como planta de separación, clasificación y tratamiento de residuos, "un proyecto completamente novedoso con importancia para replicarlo en el futuro", ya que disminuirá un 35% la basura en el municipio bonaerense, afirmó este miércoles el viceministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Sergio Federovisky.Como cierre de la Conferencia Internacional de Residuos Sólidos y Economía Circular, que comenzó el lunes pasado, se realizó una recorrida por, en el que se producen más de 460 toneladas de basura al día.El proyecto,, fue posible gracias a la articulación con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).en todas las corrientes como plásticos, papel, cartón, vidrio, áridos y compostaje, con la idea de que una vez atravesados todos los pasos de reciclaje y de recuperación salga de aquí únicamente aquello que es considerado rechazo, en dirección al Ceamse (Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado)", explicó a Télam Federovisky, que participó del cierre de la conferencia.Entre sus principales beneficios, "el primero y fundamental es que Quilmes va a pasar de enterrar en el Ceamse prácticamente el 100% de los residuos que produce, a no más del 65-70%,de los residuos de la ciudad", enumeró el funcionario.En segundo lugar, "va a significarporque el 30% de los residuos no van a viajar los 100 kilómetros que en la actualidad viajan a Ceamse".De esta forma,para "mejorar notablemente la recolección dentro del municipio", añadió el funcionario.Ubicado en la zona sur del conurbano bonaerense, el Municipio de Quilmes es el cuarto más poblado del Gran Buenos Aires conCon este proyectoy se contribuirá a la erradicación de microbasurales, a la limpieza estructural de los arroyos y a reducir en un 83% los kilómetros recorridos al Ceamse por año, indicó la cartera de ambiente."Esta plantapara poder avanzar en dirección a que todos los municipios o buena parte de ellos tengan sistemas similares, y que los residuos que llegan al relleno sanitario del Ceamse sean muchos menos que los que llegan en la actualidad", sostuvo Federovisky.Y agregó quees un modelo nuevo que de hecho no existe en el conurbano y que es importante para replicarlo en el futuro".De este modo,y una planta de separación y clasificación, junto con un galpón de recuperados y elementos sustentables como paneles solares para iluminación y calentamiento de agua.A su vez, el complejo socioambiental, que se inaugurará entre julio y agosto,que permitirá emplear en blanco a 310 recuperadores urbanos de Quilmes con perspectiva de género en la contratación."Todos los espacios enno hay trabajo a la intemperie, mejorando las condiciones de trabajo de los cooperadores", añadió el viceministro sobre el espacio, que contará con guardería y sectores de descanso para los trabajadores.Por su parte, Magda Correal, especialista de la División de Aguas y Saneamiento del BID, que participó del recorrido, señaló a esta agencia que "para nosotros, como banco,"Muchos residuosy hay que sanear esta situación, que genera muchos problemas de contaminación, situaciones que hay que sanear", sostuvo Correal.Y añadió que, aprovecharlos, venderlos a la industria, mejorar las condiciones de los recicladores y de las personas que subsisten a partir de la recuperación de estos materiales".Finalmente, Juan Manuel Muñoz, asesor de gabinete del gobierno de Quilmes, remarcó queporque la construccción del EcoParque "fue uno de los compromisos que la intendenta Mayra Mendoza asumió".Al respecto, recordó que uno de los problemas que habían detectado era"Es un proyecto superador en todos los sentidos porque no solamente tiene planta de transferencia y de compactaciónlo que tiene que ver con separación, reciclaje, tratamiento de residuos áridos, residuos de poda, lixiviados, entre otros", concluyó.