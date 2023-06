Messi ya tiene DT en el Inter Miami: Gerardo Martino regresa a la MLS

Martino, nuevo DT de Messi en el Inter Miami VER VIDEO

Gerardo “Tata” Martino se convirtió este miércoles en el nuevo entrenador del Inter Miami, la franquicia de la Major League Soccer, de cara a una nueva temporada.“Bienvenido Tata“, así fue el recibimiento del entrenador ex Barcelona, Selección Paraguaya y Argentina.“El técnico ganador de la MLS Cup y del premio al Entrenador del Año de la MLS, con experiencia con las selecciones de Argentina y México, FC Barcelona y más, se une al Club mientras se encuentra a la espera de su documentación laboral”, indicó el posteo.Martino tendrá su segunda experiencia en la MLS, antes de ser seleccionador de México, cuando dirigió al Atlanta United."Estoy muy emocionado de unirme a un gran club como el Inter Miami y sé que juntos podemos lograr cosas importantes”, indicó Martino en declaraciones que compartieron las redes sociales de la franquicia de Florida.“El club tiene la infraestructura necesaria para competir en la región y pienso que con el trabajo y el comprom9so de todos, podemos lograrlo”, agregó el entrenador rosarino que comenzó su camino como DT en Brown de Arrecifes.Por su parte, el empresario Jorge Mas, uno de los propietarios de Inter Miami, expresó su satisfacción por la llegada del ex seleccionador argentino."Estamos muy contentos de poder darle la bienvenida. Sentimos que es un técnico que está a la altura de las aspiraciones del club y somos optimistas sobre lo que podemos lograr juntos", dijo.El inglés David Beckham, copropietario de Inter, consideró a Martino "una figura altamente respetada" en el mundo del fútbol. "Confiamos en que sus logros y experiencia como técnico servirán como inspiración para nuestro equipo y emocionar a los aficionados, y estamos entusiasmados por ver el impacto que tendrá dentro y fuera de la cancha", señaló el ex volante del seleccionado inglés.De acuerdo a Inter Miami, Martino tendrá como asistente a Jorge Theiler, a los preparadores físicos Rodolfo Paladini y José Manuel Alfaro; y al analista de video Damian Silvero.Martino, de 60 años, reanuda su carrera como entrenador. Su primera experiencia se remonta a la temporada 1998/1999 cuando dirigió a Almirante Brown, en la segunda división argentina, y luego continuó en Platense (1998/1999), Instituto de Córdoba (2000/2001), Libertad (2002-2003 y 2005-2006) y Cerro Porteño de Paraguay (2004), Colón de Santa Fe (2004-2006), Newell's (2011-2013) y Barcelona de España (2013-2014).El "Tata" también estuvo al frente de los seleccionados de Paraguay (2007-2011), Argentina (2014-2016) y México (2019-2022).