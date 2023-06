Fueron asesinadas al menos 12 personas travesti trans por odio a su identidad de género

Atención, contención y asesoramiento en situaciones de violencia de género

Por llamada gratuita las 24 hs Línea 144

Por WhatsApp 11-2771-6463.

Por mail a linea144@mingeneros.gob.ar

Descargando la app

Al menos 12 personas travesti trans fueron asesinadas el año pasado por odio a su identidad de género mientras que otras 71 murieron prematuramente en 2022 por transhomicidios sociales que, en lo que va de 2023, suman ya otros 29 casos, según diferentes relevamientos que le ponen números a la problemática, eje de la 8° Marcha contra los travesticidios que se realiza hoy en coincidencia con un nuevo aniversario de losEn tanto,, el joven trans desaparecido hace dos años y tres meses a sus 21 años de edad, cuando iba a una entrevista de trabajo desde la localidad bonaerense de San Vicente a la de Alejandro Korn.Su aparición es otro de los reclamos de la marcha de hoy.Según el informe 2022 del "Observatorio de crímenes de odio LGBT motivados por discriminación por orientación sexual, expresión e identidad de género" elaborado por la Defensoría LGBT de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires en articulación con la Federación LGBT+ , ese año se produjeron un total de 83 crímenes de odio hacia personas travesti trans, de los cuales 12 fueron asesinatos y 71 travesticidios y transhomicidios sociales, es decir, muertes evitables producto de la violencia estructural"Estos datos no son exactos -ya que incluyen sólo aquellos casos que han sido relevados por los medios de comunicación o han ingresado como denuncias en la Defensoría LGBT, ante las organizaciones de la Federación LGBT+ o documentados por el Centro de Documentación y Situación Trans de América Latina y el Caribe (CeDoSTALC), y únicamente permiten vislumbrar una realidad que es, sin duda, mucho más grave de lo que sugieren los números", consigna el informe.Del total de 89 casos de lesiones al derecho a la vida a personas del colectivo de la diversidad sexual registradas en 2022, el 20% (18) fueron asesinatos y el 80% (71) restante son casos de muertes por violencia estructural; es decir muertes en donde la vulneración sistemática e histórica de derechos generó las condiciones materiales de precariedad en la que se inscriben estos decesos, todos ellos evitables.De los 18 asesinatos perpetrados hacia la diversidad sexual, el 92% de las víctimas fueron mujeres trans (82); el 7% varones gays (6); y el 1% restante varones trans (1)., resaltó el relevamiento.En tanto,según el recuento que realiza la monja Mónica Astorga Cremona que viene acompañando hace años a esta comunidad y es una referente de este tipo de relevamientos.De esos decesos, dos correspondieron a asesinatos de mujeres trans, mientras que el resto fueron casos denominados de, de los cuales 2 fueron suicidios (una mujer y un varón trans).Por otro lado, el Informe Nacional "Travesticidios y Transfemicidios 2022" del Registro Nacional de Femicidios la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de la Nación (OM), indicó que durante 2022 se iniciaron 7 causas por travesticidios/transfemicidios con 10 presuntos responsables identificados.Además, entre 2017 y 2021 se iniciaron 32 causas judiciales de travesticidio/transfemicidio con 32 víctimas y 36 victimarios, al menos 6 de los cuales no habían sido identificados., es decir, 5 años menos que las víctimas de femicidios, en el período 2017-2021. Además, un porcentaje considerable de ellas (33%) era de origen extranjero, mientras que no nacieron en el país solo el 5% de las mujeres víctimas de femicidio.Por otro lado, seis de cada 10 víctimas de travesticidio se encontraba en situación de prostitución (59%).En general, en el caso de travesticidios/transfemicidios, las víctimas tenían principalmente otro tipo de vínculo con los asesinos (33%), no siendo en su mayoría sus parejas o ex parejas.Finalmente, casi la mitad de las víctimas no había solicitado medidas judiciales de protección (31%), mientras que del resto de ellas no se obtuvo esa información.El 28 de junio es el Día Internacional del Orgullo para conmemorar los disturbios de Stonewall de 1969, en el barrio neoyorquino de Greenwich Village, donde se reunían personas LGBTI+ y fueron atacadas.