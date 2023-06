Científicos de la UBA investigan cómo detectar el alzheimer con inteligencia artificial

Entrenan a una IA para que analice imágenes de resonancias magnéticas y reconocer el inicio de patologías mentales.

El investigador y profesor Diego Fernández Slezak comanda la investigación con IA.

Un equipo de científicas y científicos de la Universidad de Buenos Aires está entrenando una Inteligencia Artificial para que analice imágenes de resonancias magnéticas para reconocer el inicio de patologías mentales como la demencia y el Alzheimer, se informó oficialmente.“Cuando se le hace una resonancia magnética al cerebro de una persona, lo que vemos son, que son pedacitos del cerebro que se iluminan o no se iluminan en función de lo que está pasando en esa zona del cerebro. Si lo que se ilumina es normal o no, es difícil de identificar incluso para los especialistas. Entonces,como por ejemplo Alzheimer, bipolaridad, ACV o epilepsia”, explicó elSegún informó la UBA en un comunicado, el trabajo que está haciendo Fernández Slezak y sus colegas del Instituto de Ciencias de la Computación de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA consiste en identificar un patrón en las imágenes de resonancias magnéticas del cerebro que le permita a una inteligencia artificial identificar el Alzheimer de forma temprana.“Ahora estamos trabajando con imágenes y cómo codificar, con resonancias magnéticas del cerebro, atributos que lleven al Alzheimer”, indicó el experto y agregó que “es una enfermedad muy bien caracterizada, y que está en constante estudio. Actualmenteque afectan la calidad de vida, así es queLa investigación se realiza en c, que aporta las resonancias magnéticas con las que se le está enseñando a la IA. Para que pueda conocer todo el camino que lleva a una enfermedad como el Alzheimer, “con lo que se conoce como, es decir,”.De esta forma, los especialistas realizan al paciente una, entre los que se encuentra la resonancia magnética, para saber si esa queja subjetiva efectivamente se corresponde con un problema cerebral real.Esto podría ser el inicio de una demencia que podría luego degenerar en Alzheimer, o tal vez una afasia, u otra patología cerebral, de acuerdo a lo informado por la UBA.“Una ventaja de trabajar con una red neuronal artificial es que la podemos desarmar y disecar como queramos, para estudiarla hasta en el más mínimo detalle. Los que hacemos inteligencia artificial desde la neurociencia, buscamos que lo artificial nos permita aprender sobre la estructura del cerebro humano, y al revés. Cómo están codificadas las cosas, es un ida y vuelta”, explicó Fernandez Slezak, que fue galardonado recientemente con el Premios Konex de la Ciencia y la Tecnología 2023.