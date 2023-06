Larreta amplía la grieta con Bullrich y Macri: "Ese modelo fracasó"

Larreta no ahorró en críticas hace su rival en las PASO y por elevación cuestionó al expresidente / Foto: Laura Lescano.

El jefe de Gobierno porteño intenta alejarse de la administración Macri / Foto: Maximiliano Luna.

El precandidato presidencial de Juntos por el Cambio (JxC) Horacio Rodríguez Larreta volvió a tensionar la interna con su adversaria en la coalición, Patricia Bullrich, al afirmar que propone el mismo "modelo" que ya "fracasó" durante la administración del exmandatario Mauricio Macri, y planteó que pretende construir "una nueva mayoría sólida" para que "el cambio se mantenga en el tiempo"."Los dos somos parte de Juntos por el Cambio, tenemos una visión común de hacia dónde debe ir la Argentina. Pero diferimos en el cómo, y eso hace toda la diferencia. El cómo es lo que diferencia entre lograrlo y no", dijo en las últimas horas Rodríguez Larreta en declaraciones a radio La Red.El líder de "las palomas" del PRO -el sector que pretende posicionarse más moderado en la interna-"Es la historia de la Argentina, llevamos 100 años de antinomias, peleas que el que no piensa como yo es el enemigo, que hay que matarlo, que el adversario político todo lo que diga está mal, que el Gobierno tiene que empezar de cero. Ese modelo fracasó, mirá cómo estamos hoy".. Que construyamos una nueva mayoría sólida y firme para impulsar algo en la Argentina que tenga gobernabilidad, pero para que el cambio se mantenga en el tiempo".En la misma línea se expresó la líder de la Coalición Cívica (CC),, quien supo fundar Cambiemos en 2015, el frente con el que Macri accedió a la Presidencia."Hay dos modelos:", dijo Carrió, en alusión a presuntas diferencias entre Rodríguez Larreta y Bullrich, en la que la exdiputada respalda al alcalde porteño.Y agregó: "Está tan ajustada la clase media que si usted ajusta todo y no crece, lo que va a hacer es estallar la Argentina".Además de recalcar que "el ajuste sobre una clase media diezmada es terrible" recordó cómo fueron las negociaciones con Macri para formar Cambiemos hace ocho años."Vino al centro cuando hizo una alianza conmigo, yo nunca fui a la derecha y menos a la extrema derecha", sostuvo.En este contexto, Rodríguez Larreta se reunió por la mañana con vecinos del barrio porteño de Colegiales, en una charla en la que adelantó que sus prioridades, en caso de ser electo, serán "trabajo, seguridad y educación"."Tenemospara cambiarles la vida a ustedes y al resto de los vecinos de todo el país: el trabajo, la seguridad y la educación. Les adelanto que me voy a apoyar en lo que ya hice en la Ciudad para poder tener en el futuro una mejor Argentina, porque es la forma de demostrar lo que tengo que hacer a nivel nacional", dijo Larreta al reunirse en un bar con vecinos y comerciantes de ese barrio porteño.Acompañaron en la actividad al Jefe de Gobierno la auditora General de la Ciudad Buenos Aires y candidata a legisladora Mariela Coletta; el precandidato a diputado Nacional por la Ciudad, Maximiliano Ferraro; y la presidenta de la Comuna 13, Florencia Scavino.La agenda del debate con los vecinos se centró en distintos temas, en dondeEl alcalde porteño respondió preguntas sobre la situación económica, los juicios laborales, el estado de las veredas, las bicisendas, obras no terminadas, ruidos barriales, seguridad y educación.Larreta lanzará este jueves en la ciudad de Corrientes su propuesta sobre trabajo junto a su compañero de fórmula, Gerardo Morales, y el gobernador de esa provincia, Gustavo Valdés.Fuentes cercanas al precandidato afirmaron a esta agencia que habrá dos lanzamientos de propuestas de temas por semana.