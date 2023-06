Eleonora Wexler protagoniza "El testamento de María", un texto atravesado por la fe

"Lo que más me impactó es el dolor de esa madre" / Foto: Victoria Gesualdi.

La actriz Eleonora Wexler protagoniza “El testamento de María”, una, que se estrenará, y que propone una mirada “desde el lugar humano” de María, la madre de Jesús de Nazaret.Se trata de un relato que interpeló a Wexler cuando hace unos años llegó a sus manos, especialmente por la “descarnada” forma en la que el premiado escritor y periodista, que nació en Enniscorthy en 1955, narra el vínculo de madre e hijo, y muestra a María como una mujer, no como una virgen.“En la obra ella va a contar nada más y menos que la verdad, la de una madre con un hijo brutalmente asesinado -tanto los romanos como los judíos lo querían muerto- y María no entendía que Jesús, era el centro del poder, no lo veía como el Mesías sino como al hijo que dio a luz”, contó Eleonora Wexler en charla con Télam sobre esta versión de la obra en español a cargo de Agustí Villaronga y Enrique Juncos.“Lo interesante es poder contarlo desde un lugar humano, sacándole todo el bronce; es una ficción y lo que más me impactó es el dolor de esa madre, que desde la adaptación y desde la visión del director termina decidiendo y accediendo a ser quién es, es una reflexión no una provocación, vamos a ver a una mujer atemporal que esta viviendo en esa época”, aclaró la actriz acerca de la pieza que se podrá ver en sala Cunill Cabanellas, del teatro ubicado en Av. Corrientes 1530., como la que protagonizó Blanca Portillo en el Teatro Valle Inclán (una puesta naturalista) o la británica Fiona Shaw interpretó en Broadway que abordaba al personaje desde la actualidad.En esta versión, la búsqueda fue mostrar a María como una madre sola, desgarrada, desterrada a Éfeso, que trabaja la tierra, rememora los extraños y convulsivos acontecimientos que le tocaron en suerte tras la violenta muerte de su hijo.Ella extraña a su marido y esa felicidad perdida a causa de los aparentes milagros y confabulaciones de Jesús.“La obra habla del amor y de la culpa. Ella siente que no pudo, siente culpa, y que a las advertencias que ella le hacía a su hijo él no hacía caso porque seguía haciendo lo que él tenía que hacer”, indicó la actriz, madre de Miranda, de 20 años.“También María aprende a sobrevivir a todo eso, ella pide transformarse en polvo, pero sabe que hay una misión, la fe es algo que atraviesa toda la obra, creo que ella sobrevive porque sabe que hay un legado”, dijo la actriz que siendo madre le resulta inimaginable el sufrimiento que vivió el personaje que le toca interpretar .“El testamento de María” cuenta conSi bien se prepara para encarar este, su tercer unipersonal, entrenando su cuerpo y su voz diariamente, Eleonora hizo eje en los climas que aportan sus compañeros en esta puesta.“No estoy tan sola en escena, Fernando es un genio, toca el piano en vivo, la voz de la soprano y la iluminación del director, me acompañan en esta puesta que venía gestándose hace tiempo”, apuntó.Para Wexler, una de las actrices argentinas más queridas, quien comenzó a actuar a los ocho años y en la adolescencia volvió a elegir su profesión, el teatro es lo que más le gusta hacer:Acerca de cómo vive su presente a nivel artístico, dijo que se siente una privilegiada de poder trabajar de lo que más le gusta hacer: Viene de la filmar una película dirigida y escrita con Alejandro Agresti, que protagoniza con Luis Rubio, que marca el regreso del cineasta tras una pausa de 12 años y se estrenará el año próximo.“Es una historia de amor bastante atípica”, adelantó la actriz sin ahondar en detalles y contó quede media hora cada uno, en los que se mete en la intimidad de las parejas.