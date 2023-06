Declaró el joven imputado por supuesto hackeo a líneas telefónicas de jueces

Los jueces y funcionarios de JxC receptores de dádivas, embarcando en el aeropuerto.

Elías Ezequiel Nuñes Pinheiro fue el autor del hackeo de chats donde los magistrados y funcionarios se autoinculpan de delitos varios.

La mansión de Joe Lewis a donde fueron invitados por su propio dueño los magistrados funcionarios y periodistas.

El joven acusado por la intromisión a las comunicaciones del exministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D' Alessandro, prestó declaración indagatoria en la causa que investiga el supuesto hackeo a distintos jueces y la activación irregular de líneas telefónicas a nombre de ministros de la Corte Suprema de Justicia que jamás las habían solicitado, informaron este miércoles fuentes judiciales.Se trata de Elías Ezequiel Nuñes Pinheiro, quien ya declaró en diferentes causas vinculadas a hackeos de líneas telefónicas, y se encuentra detenido desde este martes cuando se entregó ante la justicia federal porteña luego de enterarse que lo estaban buscando en el marco de este expediente en el que hay otras tres personas detenidas.Entre los detenidos está un expolicía identificado como Ariel Zanchetta, detenido en Junín tras detectarse que realizó pedidos de informes sobre los jueces de Casación Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, ente otros, por lo que se sospecha que pudo estar involucrado en las maniobras."En ningún momento accedí a ninguna de las redes sociales de las personas, sólo facilité códigos de acceso. No accedí a Whatsapp, Telegram, ni Facebook", aseguró Nuñes Pinheiro quien este martes por la tarde reeditó los argumentos que había utilizado en la causa en la que se investiga el hackeo a D´Alessandro y otra en la que se analiza el intento de intrusar las comunicaciones del diputado nacional y precandidato a gobernador bonaerense Diego Santilli.El imputado volvió a explicar cómo operaba: sostuvo que había alguien a quien no conocía que le pedía por Telegram que hiciera un recupero de línea y que cuando lo lograba le enviaba los códigos de recupero de las distintas aplicaciones.También repitió que por eso cobró por medio de billeteras virtuales y criptomonedas, tras lo cual aportó el dato de que en la causa que se tramita en la Ciudad de Buenos Aires ya hay avances vinculados al camino de los pagos."Quiero aclarar que yo empecé a trabajar entre finales de agosto y septiembre del 2022, hasta que me llamaron a testimonial en la causa de Santilli. Posteriormente yo desinstalé todo y no mantuve contacto con ninguno de ellos. En ningún momento accedí a ninguna de las redes sociales de las personas, sólo facilité códigos de acceso", señaló.La causa está radicada en el juzgado del juez Marcelo Martínez de Giorgi y es impulsada por el fiscal Gerardo Pollicita, quien había requerido las indagatorias de los acusados.En la imputación que le leyeron a Nuñes Pinhiero, de 22 años, se indicó que "desde al mes de febrero de 2022 y hasta el mes de mayo de 2023, se realizaron un conjunto de acciones tendientes a vulnerar las comunicaciones telefónicas y electrónicas de distintos magistrados del Poder Judicial de la Nación".En ese punto se enumeró que entre los afectados están "los Jueces de la Cámara Federal de Casación Penal, Gustavo Marcelo Hornos y Mariano Hernán Borinsky, como así también, los Jueces Federales de Tribunal Oral Andrés Fabián Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, generando un perjuicio sobre la intimidad, privacidad y patrimonio de los aludidos funcionarios públicos, como así también, un beneficio económico indebido a los involucrados"."En este contexto, las conductas que pudieron acreditarse y que se materializaron consistieron, sintéticamente, en el acceso ilegítimo a bancos de datos personales de las víctimas, la toma de control de las cuentas telefónicas y de aplicaciones, como el requerimiento de sumas de dinero en nombre de Magistrados", se indicó en la imputación a la que accedió Télam."Todo lo cual les permitió conocer a los autores y/o partícipes de esas maniobras ilícitas y sobre las víctimas damnificadas, su historial de conversaciones y demás documentos, datos e información existente en las plataformas Telegram y WhatsApp (fotografías, vídeos, opiniones, etc.), suplantar la identidad digital de las víctimas (enviando mensajes a su nombre y solicitando dinero a tercero) y tener en su poder información privada y acceso a sus cuentas con el fin de cometer otros delitos", se detalló.En el caso del expolicía imputado Zanchetta, en la descripción de los hechos se destacó que "obtuvo -el día 8/9/2022- informes que brinda la empresa SudamericaData Group SRL, con relación a los Jueces de Casación Dres. Gustavo Hornos y Mariano Borinsky a las 17:02 y 17:39 horas respectivamente".El mismo imputado habría accedido a información de los Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Ricardo Luis Lorenzetti, Horacio Daniel Rosatti y Juan Carlos Maqueda "el 11/5/2022 a las 20:21, 20:24 y 20:25 horas respectivamente", según surge del expediente."Por último, en el marco de la causa n° 987/23 (conexa) se pudo establecer la existencia de maniobras/conductas -con la presunta intervención de, al menos, Nelly Soledad Valdés y Santiago Abel Machado- mediante las cuales se obtuvieron de manera ilegítima líneas telefónicas de la empresa Telecom Argentina, simulando la identidad de otras personas públicas.Las personas perjudicadas por estas maniobras de falsificación de identidad fueron los jueces de la Corte Suprema Rosatti y Carlos Rosenkrantz, la magistrada María Verónica Skanata y el gobernador de Misiones Oscar Herrera Ahuad-, a cuyo nombre se dieron de alta dichas líneas y sin su consentimiento, según pudo reconstruir esta agencia.