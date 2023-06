"Nuestro compromiso es que los trabajadores ganen cada vez más"

Rossi participó de la apertura del Congreso Nacional Bancario VER VIDEO

El jefe de Gabinete y precandidato a vicepresidente por Unión por la Patria (UxP), Agustín Rossi, aseguró este miércoles que "el compromiso" del oficialismo es que, en un país en el que "el año que viene cambiarán las condiciones estructurales de la economía", y afirmó que eso generará que"Venimos a sumir el compromiso de que cada vez los trabajadores ganen más", aseveró Rossi en el 50ª congreso nacional del sindicato La Bancaria., sostuvo y advirtió queEn el discurso que dirigió en la sede porteña del gremio, donde también expuso el secretario general de La Bancaria, el diputado Sergio Palazzo, el compañero de fórmula de Sergio Massa sostuvo que "los años que vienen son años prósperos, pero la discusión es la de siempre. O gobernamos nosotros y distribuimos la riqueza entre todos los argentinos, o gobierna la derecha y la mayoría de los argentinos con la ñata contra el vidrio".Ante cientos de dirigentes gremiales bancarios, Rossi alertó que "la derecha va a venir por el Estado y por los movimientos obreros porque Juntos por el Cambio y el espacio de (Javier) Milei plantean una devaluación abrupta porque creen que van a resolver la inflación con más inflación, más concentración del ingreso, más pérdida del poder adquisitivo del salario, más pobreza y más indigencia"."Hoy,, advirtió.Rossi sostuvo que "hay que evitar el avance de la derecha en Argentina", porque "vienen años prósperos porque no van a faltar los 20 mil millones de dólares por la sequía; el gasoducto Néstor Kirchner va a estar funcionando, lo que significa 4 mil millones de dólares menos de gasto de importaciones de energía; vamos a tener reservas en el Banco Central y vamos poder fijar el tipo de cambio"."Y si haces esto, bajas la inflación y también poder recuperar el poder adquisitivo del salario", remarcó en esa línea.En sus críticas a la oposición, Rossi manifestó que "la derecha está atrasada con sus miradas de este nuevo mundo y están con medidas y análisis políticos que son clichés del pasado" y dijo que"La derecha argentina, además, tiene un problema que vivió un proceso de radicalización que hastaporque uno dice una cosa y otro dirigente que comparte la misma lista dice lo contrario", expresó el dirigente santafesino.Por su parte,dijo que "los bancarios no somos neutrales porque no nos da lo mismo cualquier gobierno" y aseguró que "no nos gusta dejar librado al azar nuestro voto sin dar los debates pendientes en esta elección crucial"."Aquí hay un modelo de país que pregona nuestro espacio que tiene que ver con el desarrollo, el crecimiento productivo y la distribución de la riqueza con inclusión social y con trabajadores que tengan derechos", dijo el secretario general de La Bancaria.Al igual que Rossi, afirmó que:"La oposición quiere ser gobierno para eliminar derechos como la indemnización, el convenio colectivo y las regulaciones de los sindicatos. Nos quieren sin derechos, sin indemnizaciones y sin posibilidades de organizarnos para pelear", advirtió.