Tras el fallo de la Corte que inhabilitó a Uñac, San Juan vota gobernador este domingo

La provincia de San Juan celebrará este domingo una inédita jornada electoral en la cual sólo estarán en disputa las categorías de Gobernador y Vicegobernador, luego que en mayo los ciudadanos del distrito cuyano concurrieran a las urnas para elegir al resto de las autoridades locales ante la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de dar lugar a un planteo de inconstitucionalidad de la candidatura a la reelección del mandatario provincial, Sergio Uñac.En un principio, las elecciones para elegir a todos los cargos provinciales debían llevarse a cabo el pasado 14 de mayo, pero el fallo del Máximo Tribunal ordenó que se suspendieran hasta resolver si la Constitución provincial habilitaba la posibilidad de que el gobernador Sergio Uñac se presentara a un nuevo mandato.Ante esta decisión del máximo tribunal, las autoridades locales decidieron postergar los comicios para la categoría de gobernador y vice, pero mantener la convocatoria para el resto de los cargos, es decir para legisladores provinciales, intendentes y concejales.Posteriormente,Debido a esto,- y se convocaron elecciones para este domingo.Como en mayo pasado,, que establece la tributación de los candidatos de un mismo espacio hacia quien gane una competencia interna.Así, de cara a la nueva jornada electoral, se encuentran habilitados para votar 603.276 ciudadanos y ciudadanas sanjuaninos, quienes podrán hacerlo en 1.795 mesas distribuidas en 234 escuelas de los 19 departamentos de la provincia.En tanto, desde el Ejecutivo provincial se consignó que no habrá clases ni este viernes por la tarde y ni el lunes por la mañana en los establecimientos educativos habilitados para el acto comicial.En las elecciones competirány el intendente del departamento de San Martín, Cristian Andino, en una subagrupación denominada "Vamos".Se trata de una de las corrientes que, secundado por el jefe comunal de Chimbas, Fabián Gramajo.Entre ambos espacios, se tributarán los votos que beneficiarán a quien obtenga más sufragios dentro de ese lema en las urnas este domingo., según se formalizó el sábado último a la medianoche, en el marco del vencimiento del plazo para la inscripción de listas.En las elecciones de este domingo: la que encabeza el diputado nacionaljunto al intendente de Rivadavia Fabián Martín y luego figuran las propuestas que encabezan el presidente del GEN,, el empresario libertarioy el ex diputado del PROLas fórmulas lideradas por Arancibia, Vallejos y Cáceres sumarán sus votos con los de Orrego en la disputa interna de JxC.En tanto,, que se identifican con el diputado nacional Javier Milei, se presentan con: "Desarrollo y Unidad" de; "El Rugido de Libertad" dey el sub lema "Libertarios" deFinalmente,se presenta unida en la Agrupación Frente de Izquierda y Trabajadores (FIT), con los docentesy Gloria Cimino para gobernador y vice.En el oficialismo uñaquista persiste la esperanza de repetir el triunfo electoral cosechado en las elecciones de mayo pasado , cuandoPor su parte,a partir del cambio de candidato a gobernador de Sergio Uñac por su hermano Rubén.En tanto en la oposición, los únicos que albergan esperanzas de triunfo son los seguidores de Marcelo Orrego y Fabián Martín, que anuncian vientos de cambio en la sociedad y esperan que los otros tres sub lemas del espacio, les sumen votos para alcanzar a los peronistas.Es que, como se trata de un sistema de tributación, es posible que quien más votos obtenga individualmente, no termine ganando la elección y el gobernador sea de otro espacio político.Por tratarse de una sola boleta por cada subagrupación,