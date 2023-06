Apoyo a la lucha de los pueblos originarios de Jujuy contra la reforma y la represión de Morales

Respaldo de organizaciones sindicales y sociales para representantes de pueblos originarios de Jujuy VER VIDEO

Foto: Leo Vaca

"Seguimos apoyando al pueblo de Jujuy y su lucha contra la reforma de Morales. Estamos junto a las organizaciones hermanas que están nucleadas en el Tercer Malón de la Paz" Hugo "Cachorrro" Godoy

Foto: Leo Vaca

“Queremos que escuchen nuestros testimonios y que sepan por nosotros mismos qué está pasando en la provincia de Jujuy. Hoy se vive una cacería en Jujuy, pero nosotros vamos a dar la vida por nuestro territorio”. Rosa Gutiérrez

Foto: Leo Vaca

Foto: Leo Vaca

Organizaciones sindicales, sociales y de derechos humanos renovaron sucon los representantes de los pueblos originarios de la provincia de Jujuy, nucleados en el Tercer Malón por la Paz, y anunciaron la realización de un encuentro en el Congreso Nacional para la semana próxima paradel gobernador Gerardo Morales.Así lo informaron en una conferencia de prensa conjunta el secretario general de la CTA-A, Hugo “Cachorro” Godoy, junto al titular de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), Esteban 'gringo' Castro; Benito Espíndola, secretario de Pueblos Originarios de la CTA-A e integrante de la secretaría de DDHH de la provincia de Buenos Aires, y Miriam Liempe, secretaria de relación con los Pueblos Originarios de la CTA-A."Seguimos apoyando al pueblo de Jujuy y su lucha contra la reforma de Morales. Estamos junto a las organizaciones hermanas que están nucleadas en el Tercer Malón de la Paz", arrancó Godoy en la presentación del encuentro.En ese marco, el titular de la CTA-A destacó que "en conjunto con la UTEP y la CTA de los Trabajadores, y todas las organizaciones que hemos encabezado las masivas movilizaciones en respaldo al pueblo jujeño, acompañamos a esta delegación del Tercer Malón de la Paz, luego de la reunión que mantuvieron con el presidente Alberto Fernández para pedir ayuda ante la reforma inconstitucional y la feroz represión de Morales”.Este martes, el Presidente recibió a los representantes de comunidades originarias de Jujuy para interiorizarse sobre la situación en esa provincia tras la reforma constitucional impulsada por el gobierno jujeño y la represión policial contra las movilizaciones en distintos puntos de esa provincia.La reunión se concretó en la residencia presidencial de Olivos, según informaron fuentes oficiales.Desde las organizaciones, en tanto, informaron que presentaron al jefe de Estado un escrito en el que fijan posición sobre lo sucedido en la provincia y elevaron un petitorio.En la conferencia de prensa, “Cachorro” Godoy destacó:en la provincia norteña.Además, anunció la realización de un encuentro la semana próxima en el Congreso de la Nación paraestas denuncias, y así "ponerle un freno a la persecución que Gerardo Morales impulsa en estos momentos contra el pueblo”, concluyó el dirigente estatal.Por su parte,, advirtió: “Nuestra lucha no es solo de los pueblos indígenas, sino de todos los trabajadores de la provincia de Jujuy. Es una lucha del pueblo jujeño en general”.Entre lágrimas, Rosa Gutiérrez, también integrante de la delegación, expresó: “Queremos que escuchen nuestros testimonios y que sepan por nosotros mismos qué está pasando en la provincia de Jujuy. Hoy se vive una cacería en Jujuy, pero nosotros vamos a dar la vida por nuestro territorio”.“Esto tiene que terminar. No existe sensibilidad ni piedad, hemos visto cómo reprimen ferozmente a ancianos y menores, trabajadores ocupados y desocupados y esto no puede continuar así”, expresó la referente de las comunidades originarias del norte argentino.Tras la conferencia de prensa, Castro dijo a Télam:Luego, los representantes de los pueblos originarios se reunirán en el Congreso con la presidenta de la Comisión de Mujeres y Diversidad, Mónica Macha y los diputados Mara Brawer, Eduardo Valdés y Hugo Yasky, entre otros.