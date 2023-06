Con una inversión de 75 millones de dólares, construirán otro oleoducto en Vaca Muerta

Foto: Victoria Gesualdi

La compañía estadounidensellevará adelante la construcción de unque permitirá el transporte diario de hasta, con una inversión aproximada de US$ 75 millones, anunció este miércoles el Gobierno neuquino., señaló al respecto el gobernador Omar Gutiérrez.Además, afirmó que "”, y agregó que "es un ejemplo para el país”."Si no la hubiésemos desarrollado, en 2022 hubiéramos tenido la pérdida de 20.300 millones de dólares para comprar energía en el exterior”, consideró el mandatario provincial.Desde el Ministerio de Energía y Recursos Naturales de Neuquén precisaron que el tendido del oleoducto establecerá una conexión entre la planta de tratamiento de crudo en el área Bajo del Choique y la terminal de descarga y carga de Oldelval.Actualmente, la empresa ExxonMobil -que opera el área- se encuentra en proceso de adjudicación para la ingeniería básica y posterior licitación de la obra, y la adquisición de los caños necesarios.En cuanto a los plazos previstos para este proyecto de infraestructura "midstream", se estima que el inicio del tendido se llevará a cabo durante el, y se espera que entre en funcionamiento a fines del mismo año.El oleoducto Bajo del Choique Nordeste permitirá el transporte diario de hasta 60.000 barriles de petróleo a lo largo de una extensión de 43 kilómetros, con un diámetro de 12 pulgadas.En la concesión de explotación no convencional Bajo del Choique se culminó la etapa piloto, y el desarrollo del área ha permitido incrementar de forma sustancial la producción de petróleo.