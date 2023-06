Rechazaron un recurso de Lázaro Báez y otros condenados para llegar a la Corte Suprema

Lázaro Báez quedó condenado a diez años de prisión y su hijo Martín a seis años y seis meses.

La Cámara Federal de Casación Penaljunto con él en la causa por lavado de dinero a través de sus empresas de construcción para que la Corte Suprema de Justicia revise ese veredicto.El máximo tribunal penal federal del país desestimó los recursos extraordinarios que presentaron las defensas de, según la resolución a la que tuvo acceso Télam.Ante esto a los condenados sólo queda como recurso ir en queja directa al máximo tribunal del país."Los cuestionamientos efectuados por las partes recurrentes remiten al examen de aspectos de hecho, prueba y derecho común que resultan ajenos a la instancia extraordinaria, salvo supuesto de arbitrariedad, extremo que en el caso no fue demostrado", concluyeron los camaristas Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Javier Carbajo.Los jueces evaluaron que "no basta con echar mano de la doctrina de la arbitrariedad de sentencia, sino que es menester exponer a la luz los errores que se le atribuyen al fallo atacado, refutando cada uno de los razonamientos que le sirvieron de sostén y, en su caso, demostrar acabadamente en dónde reside el yerro lógico que, a juicio de quienes impugnan, acarrea la aludida arbitrariedad".En el caso no hubo violación a la "garantía constitucional del debido proceso, a los principios de congruencia, legalidad, culpabilidad, ni a los derechos de defensa en juicio, a ser oído y a la igualdad ante la ley, a los efectos de ser considerados como cuestiones federales suficientes, debidamente fundadas, que permitan habilitar la competencia extraordinaria del máximo Tribunal", agregó el fallo.Todos fueron juzgados yde la ciudad de Buenos Aires por el delito de "lavado de activos agravado", a raíz de maniobras concretadas a través de las empresas del grupo Báez, entre ellas "Austral Construcciones"El veredicto fue confirmado por Casación, que recalculó algunos montos de pena a prisión establecidos.En el caso de Lázaro Báez quedó condenado a diez años de prisión, su hijo Martín a seis años y seis meses, Rossi a 4 años y seis meses mientras que Pérez Gadin y Chueco recibieron penas de seis años de cárcel, entre otros.