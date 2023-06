Espectáculos

28-06-2023 13:13 - luego de cinco años

Rod Stewart regresa en octubre a la Argentina

El cantante escocés de 78 años, repasará su medio siglo de carrera a partir de clásicos como "Do You Think I`m Sexy?", "Hot Legs", "Sailing", "Maggie May", "You Wear It Well" y "Forever Young" en el estadio GEBA.