"Sólo les importaba recaudar", dijo el abogado de la joven ahogada

El abogado insistió en que se espera justicia y "no venganza" / Foto:Eva Cabrera. Archivo

Comienza el juicio por la muerte de Emilia Uscamayta Curí en La Platahttps://t.co/dXbjY5uQh3 — Agencia Télam (@AgenciaTelam) June 28, 2023

"Había una pileta de grandes dimensiones y a pesar de cuatro clausuras previas se llevó adelante igual la fiesta, fueron más que negligentes". Adrián Rodríguez

El abogado de la familia de la estudiante de periodismo Emilia Uscamayta Curí, que murió ahogada en una pileta en una fiesta clandestina la madrugada del 1° de enero de 2016 , Adrián Rodríguez, aseguró al iniciarse el juicio oral en la ciudad de La Plata que "esperan justicia", que tienen "elementos de prueba contundentes" y que a los cuatro empresarios acusados "lo único que les importaba era recaudar"., dijo a Télam el abogado previo a ingresar a los Tribunales en los que comenzará el juicio oral.Para el letrado, son responsables "no sólo a partir de un hecho público como la fiesta clandestina ilegal sin control del Estado, totalmente informal en materia de seguridad y control, sino también porque Emilia era una persona joven, con salud, autosuficiente que entró caminando a una fiesta, pagó su entrada y todos sabemos su final, fallecimiento por sumergimiento en agua, básicamente un ahogamiento en el lugar"."Había una pileta de grandes dimensiones y a pesar de cuatro clausuras previas se llevó adelante igual la fiesta, fueron más que negligentes, fue básicamente una actitud de sesgo capitalista, que atentaba contra las humanidad de las personas, lo único que importaba era recaudar", aseguró el abogado.En ese tono, Rodríguez recordó que dentro de la fiesta "se vendía alcohol y bebidas energizantes", y que "el lema de la fiesta lo dice todo ya que era ´el limite lo pones vos´".Mencionó que "había jóvenes y adolescentes que fueron a pasar un buen momento pero se produjeron distintos hechos que generaron una muerte, pero podrían haber sido más".Al ser consultado sobre la responsabilidad política de esta muerte, Rodríguez dijo que "la justicia está en deuda en cuanto a eso" y que "por el momento decidimos tomar una pausa y poner esfuerzos en cerrar una capa de responsabilidad penal sobre los empresarios".Pero, advirtió:El abogado insistió en que se espera justicia y "no venganza" y adelantó que pedirá "la pena que corresponda, en virtud lo que vaya sucediendo en el juicio".Por su parte, Eugenia, la mamá de Emilia, dijo a Télam: "Siete años esperamos y hoy llegó el día que tanto queríamos, hoy me toca declarar a mí y vamos a seguir adelante. Voy a contar su historia y, hasta el 31, todo lo que ocurrió"., expresó la mujer.Asimismo, Eugenia agregó:El juicio oral por la muerte de la estudiante de Periodismo, quien, comenzó este en la sede del fuero Penal de la capital bonaerense.La causa se encuentra radicada en el Tribunal Oral Criminal (TOC) 3 de La Plata y los acusados de "homicidio simple con dolo eventual, en concurso real con el delito de desobediencia en dos oportunidades" son los empresarios Carlos Bellone, Raúl "Peque" García, Santiago Piedrabuena y Gastón Haramboure.