Temen que la inteligencia artificial cause estragos en las elecciones británicas

Según la prensa británica el sistema electoral británico se ve amenazado por la inteligencia artificial / Foto: Archivo.

La ley que regula las campañas electorales en el Reino Unido quedó rezagada respecto a las campañas digitales

Herramientas como ChatGPT o Midjourney pueden generar texto, imágenes e incluso voz de manera convincente / Foto: Archivo.

Responsabilidades

El 60% del público está preocupado por la regulación de las campañas políticas en línea

Temen que las nuevas leyes no estarán listas para las próximas elecciones, que se prevén en enero de 2025 / Foto: Archivo.

El futuro del sistema electoral británico se ve amenazado por los avances tecnológicos en inteligencia artificial, que habilitarían nuevas herramientas de manipulación del electorado, por lo que los reguladoresen las próximas elecciones generales.Según un informe del diario The Guardian, se está agotando el tiempo para promulgar "cambios generales" que se aseguren al día con las nuevas tecnologías, y existe una creciente preocupación sobre los posibles estragos que la inteligencia artificial podría causar en el proceso electoral en el Reino Unido y Estados Unidos.Esta tecnología, sino también del público en general.Desde la generación de videos e imágenes falsas convincentes hasta la manipulación y persuasión masiva de los votantes, el escenario electoral se ve amenazado por un panorama incierto y sin regulaciones claras, asegura el informe.Preocupan las sospechas sobre el posible mal uso de la inteligencia artificial generativa después de los avances tecnológicos, dondeAunque las nuevas leyes no estarán listas para las próximas elecciones, que se llevarán a cabo a más tardar en enero de 2025, el organismo de control encargado de regular el financiamiento electoral británico y establecer estándares sobre cómo se deben llevar a cabo las elecciones,Un ejemplo de las posibles nuevas obligaciones que podrían establecerse en el Reino Unido es la responsabilidad de los partidos políticos de revelar cuánto gastan en inteligencia artificial.Mientras tanto, el Gobierno británico continúa las conversaciones con los reguladores, incluida la Comisión Electoral, que afirma que los nuevos requisitos establecidos por la legislación de 2022 para que el material de la campaña digital incluya una "impresión" que ayude a garantizar que los votantesSin embargo, Louise Edwards, directora de regulación y transformación digital en la Comisión Electoral, dijo al diario británico que los votantes aún no podrán ver cuánto dinero han gastado específicamente los partidos y los activistas en publicidad digital antes de una elección, ni podrán determinar si un anuncio que están viendo ha sido generado con inteligencia artificial.Edwards afirmó queen relación con el crecimiento y los métodos de las campañas digitales.La confianza en la forma en que se regulan las campañas en línea es demasiado baja, según Edwards, quien citó una investigación de la comisión que reveló que casi el 60% del público está preocupado por la regulación de las campañas políticas en línea.La directora de regulaciónen el ámbito de las campañas en internet y la inteligencia artificial, y considera que los reguladores tienen un papel importante en asegurar la confianza del público en las próximas elecciones.