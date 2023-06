Cat Café, el bar porteño que es un paraíso para los amantes de los gatos

La hora del almuerzo. Foto: Camila Godoy

Rubio, concentrado en su menú. Foto: Camila Godoy

“Sabíamos del amor por los gatos, pero no de esta locura hermosa” Liliana Raco

Un ejemplar Ruso azul, idéntico a Milena, la hermosa gatita de la autora de esta nota. Foto: Camila Godoy

Café, alfajor y maullidos

Cada detalle está presente en la deco del Cat Café. Foto: Camila Godoy

Las anfitrionas también colaboran con refugios y cada tanto les donan piedras sanitarias o comida

Una visita está 2.500 pesos de lunes a viernes. 3.000, fines de semana y feriados. Foto: Camila Godoy

El mejor momento es cuando se le ofrece a cada visitante la posibilidad de alimentar a todos los gatos juntos, con delantal incluído.

Ser una una "Karen" En las cuentas de redes sociales destinadas a mostrar gatitos, los "dueños" de gatos se denominan a sí mismos y entre sí "Karen" si son mujeres y "Karencio" si son varones.



La historia se remonta a marzo de 1996. Un edificio abandonado en Brooklyn, Nueva York, se incendió. Uno de los bomberos que estaba combatiendo las llamas vio cómo una gata callejera sacaba del lugar en llamas a sus cinco crías. La minina sufrió severas lesiones causadas por el fuego. Sus bigotes y gran parte de su pelaje se chamuscaron y sus ojos se llenaron de ampollas, por lo que ya no podía ver. Pero logró rescatar a sus gatitos y cayó inconsciente.



Los gatitos fueron entregados a varias familias de Long Island, mientras que la gata fue dada en adopción a Karen Wellen, una mujer cuya carta conmovió a la clínica.



La gata y Karen vivieron juntas por más de 12 años, hasta que el 11 de octubre de 2008, con más de 13 años de edad, la felina fue dormida, ya que su estado de salud empeoraba: tenía desde linfomas hasta problemas cardíacos, entre otros padecimientos. En homenaje a Wellen, si una mujer que tiene un gato le pregunta a otra si es una "Karen", ambas saben de qué de trata.

Para un amante de los gatos no hay nada mejor que otro amante de los gatos.Porque alrededor de los felinos existe un universo con códigos compartidos que no comprendería y hasta juzgaría negativamente alguien que no comparta el amor por este tipo de criaturas misteriosas que generan una devoción particular.De allí el éxito del. Los 11 “michis” que lo habitan son sagrados en el departamento con jardín del Abasto en el que viven y donde los visitantes tienen que entender que para interactuar con ellos hay que seguir una serie de reglas para no perturbar la armonía en la que se nota que habitan. SonEn la entrada, en un pizarrón están exhibidas las reglas de comportamiento para hacer el tour. En principio hay que ponerse alcohol en gel para no molestar a los gatos con aromas extraños (no les gustan) y se aclara que no se pueden alzar.A diferencia de los perros, los gatos son bastante impredecibles respecto de su deseos y conductas y los que tienen gatos respetan profundamente su voluntad, al punto de que son frecuentes en redes sociales los chistes que giran en torno a que las personas no "tienen" gatos, sino que los gatos los "tienen" a ellos.“Sabíamos del amor por los gatos, pero no de esta locura hermosa”, dijo a Télam, que junto ase embarcaron en octubre de 2020, plena pandemia, en laaventura de abrir el primer Cat Café de Buenos Aires (@cat.cafebuenosaires) con un resultado que no deja de sorprenderlas.Las tres son guías de turismo y se habían quedado sin trabajo debido a la pandemia. Pasaban mucho tiempo en el jardín delLos vecinos del edificio que querían tomar un poco de aire se instalaban ahí y a alguien se le ocurrió la idea, viendo a los tres gatitos que habitaban entonces el departamento, de hacer un bar donde la gente pudiera pasar tiempo con ellos, como ya sucede en otros lugares del mundo.A los tres gatos "fundadores" se les fueron sumando otros "rescatados" cuyas historias cuentan las chicas en la "visita guida" por el Cat Café. Así se se puso en marcha el proyecto, que cada día convoca más gente.a través de la cuenta de instagram del Cat Café. La experiencia dura una hora en la que se puede acariciar, alimentar y escuchar la historia de cada gato, café y alfajor de cortesía de por medio.y pasan el tiempo descansando o jugando en distintos lugares del departamento (donde toda la decoración es alusiva). Se portan tan bien que parecen parte del decorado de una película.Hay personas que van una vez al café y les gusta tanto la experiencia que vuelven y vuelven. En esos casos, reciben la distinción de "Michitíos" o "SuperMichitíos" y después de haber demostrado su amor por el lugar pueden visitarlo gratis.Las anécdotas se multiplican ad infinitum., sobre todo los que no pueden tener mascotas en sus casas.Tambiény está hecho por emprendedores. Las anfitrionas también colaboran con refugios y cada tanto les donan piedras sanitarias o comida a distintos refugios.u homenajeada. Y el mejor momento es cuando se le ofrece a cada visitante la posibilidad de alimentar a todos los gatos juntos, con un delantal que protege sus ropas.A la noche, los gatos vuelven a sus casas. Las amigas se mudaron a ese edificio y los gatos duermen con ellas en sus departamentos. De día, vuelven al "jardín de infantes", que tiene un patio adaptado a sus necesidades, donde hay desde una casita felina hasta juegos para que trepen y desarrollen su instinto cazador.Como dicen las amigas, es un verdadero lugar "human friendly".