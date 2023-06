Jujuy: Una masiva marcha a una semana de la represión cerró una nueva jornada de protestas

La columna avanzó por las arterias céntricas de la capital jujeña hasta la gobernación.// Foto Edgardo Valera

"Martes negro"en referencia a la acción represiva policial denunciada en inmediaciones de la Legislatura local.// Foto Edgardo Valera

Marcha de antorchas en Jujuy.// Foto Edgardo Valera

Quema de autos

Cientos de personas protagonizaron una masiva marcha de antorchas a una semana de la represión que se registró en la capital jujeña mientras se aprobaba y juraba la cuestionada reforma parcial de la Carta Magna provincial.Docentes, empleados estatales, trabajadores independientes y de otras instituciones civiles jujeñas se sumaron a la movilización por las calles de San Salvador en una jornada donde se reeditó en La Quiaca una "crucifixión" como forma de protesta, al tiempo que tras un intento de desalojo se retomó el corte de la ruta 66 a la altura de la Finca El Pongo a 35 kilómetros de San Salvador.La columna de pobladores avanzó por las arterias céntricas de la capital jujeña levantando antorchas, velas y luces de colores hasta llegar a la Gobernación, bajo la consigna "martes negro", en referencia a la acción represiva policial denunciada hace siete días atrás en inmediaciones de la Legislatura local.En horas de la noche los manifestantes colmaron el casco céntrico capitalino al son de la música de raíz con letras de repudio a la figura del gobernador y precandidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Gerardo Morales."Morales gato, sos un ladrón, le robaste a la educación. Tú has mentido, tú has engañado a todo el pueblo", entonaban los ciudadanos jujeños en ritmo de tinku para luego enfatizar "arriba los salarios, abajo la reforma".A losse suma ely que las autoridades del Gobierno provincial, "deje de provocar a las mayorías" que se mantienen sus "protestas pacíficas", indicaron desde la Multisectorial recientemente conformada.El reclamo que se inició el 5 de junio pasado por parte de los docentes por una recomposición salarial acaparó con el paso de los días de manera transversal y múltiples sectores de la sociedad, los cuales coinciden en su rechazo al nuevo texto normativo jujeño.Los bloqueos se registraban este martes a lo largo de diversos tramos de rutas en La Quiaca, Abra Pampa, Humahuaca, Tilcara, Purmamarca, Perico, San Pedro, Libertador San Martin, entre otros territorios y también se realizaron marchas en simultáneo.Antes de la marcha,denunciaron que durante los actos represivos del pasado 20 de junio "lereferenta histórica de la Multisectorial de Mujeres y Diversidades de Jujuy", refirió la dirigente de ese espacio, Mariana Vargas."Lo que se puede observar a través de los videos publicados en redes sociales es que el auto estaba sin ser quemado cuando una fila de policías se apostó al lado del automotor", agregó al apuntar contra los efectivos que participaron del operativo.El vehículo se encontrabacercano a la ex terminal de ómnibus y a varias cuadras de donde comenzó el ataque policial, por lo que se sospecha que el hecho "lo realizaron policías vestidos de civil"."El único auto con dueño incendiado es el mío", sostuvo por su parte, quien denunció que esa misma nocheademás que en mi domicilio o a las afueras de mi trabajo se estacionaban camionetas blancas sin patente".En ese contexto advirtió que toda persona que quiere manifestarse "está siendo intimidada, quieren imponer el miedo, pero exaltaron más lucha porque no queremos perder derechos", sostuvo."Lo que me pasó es la prueba para saber desde donde vienen la violencia, tal como ocurrió en Purmamarca donde dos personas perdieron un ojo por la violenta represión", añadió la activista.En otro tramo, aclaró que los autos que se encontraban estacionados a las afueras del Parlamento jujeño en el momento de la represión que fueron incendiados, "estaban preparados para estallar, con montículos y una mecha para que esto suceda".