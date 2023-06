Rechazan la discriminación libertaria contra Franco Rinaldi y a la hija de Luis Juez

Foto: Laura Lescano (archivo).

Contrariamente a las formulaciones de Sagaz, muchísima gente no vota gente como uno, más bien lo contrario, muchas veces el votante busca en su candidato alguien que tenga atributos o cualidades que quizás el votante no tiene. — Franco Rinaldi (@FrancoVRinaldi) June 27, 2023

Lamento las palabras discriminatorias del candidato Libertario, Lucas Luna, hacia Franco Rinaldi candidato del PRO. Exceden la política y lesionan valores de una sociedad plural e integradora. Su falta de empatía le impiden ver el dolor y sufrimiento que puede causar a otros. pic.twitter.com/xAMy6iVn2c — Wado de Pedro 🇦🇷 (@wadodecorrido) June 27, 2023

¿Que carajo les pasa a los candidatos de Milei con las personas con discapacidad?

No se puede creer! ¿Como pueden ofender así a la gente?

No opinan así por ser de derecha, lo hacen por ser malas personas.

Mi solidaridad con @FrancoVRinaldi y con la familia de @ljuez — Leandro Santoro (@SantoroLeandro) June 27, 2023

Referentes del oficialismo y de la oposición se solidarizaron con el candidato opositor Franco Rinaldi y con la familia del senador Luis Juez ante dichos discriminatorios de dirigentes de La Libertad Avanza que se viralizaron en redes sociales, entre ellos de un precandidato al Parlasur, Lucas Luna, que por ese motivo fue "echado" del espacio, informaron fuentes partidarias.El ministro del Interior,, respaldó vía Twitter al candidato a legislador porteño del PRO en Juntos por el Cambio (JxC) Franco Rinaldi."Lamento las palabras discriminatorias del candidato Libertario Lucas Luna, hacia Franco Rinaldi, candidato del PRO, que exceden la política y lesionan valores de una sociedad plural e integradora", expresó De Pedro, y opinó que al ahora excandidato libertario al Parlasur "su falta de empatía le impiden ver el dolor y sufrimiento que puede causar a otros".Por su parte el precandidato a jefe de Gobierno porteño por Unión por la Patria (UxP)preguntó en la misma red social: "¿Qué carajo les pasa a los candidatos de (Javier) Milei con las personas con discapacidad? ¿Cómo pueden ofender así a la gente? No opinan así por ser de derecha, lo hacen por ser malas personas", enfatizó.En las últimas horas se viralizó un fragmento de un espacio (al estilo de un "vivo") en Twitter donde el dirigente libertario y candidato al Parlasur Luna dijo que "nadie, nadie votaría jamás, y lo digo con toda la buena leche del mundo, nadie quiere votar a un discapacitado", en referencia a Rinaldi, quien competirá en las próximas PASO encabezando una lista de JxC de legisladores porteños.También por Twitter, Rinaldi, quien sufre una discapacidad motriz, respondió a estos dichos y expresó su "rechazo profundo a las declaraciones" y aclaró que "nadie es votado por su discapacidad pero tampoco deja de serlo. Creo que soy una buena prueba de que una persona con discapacidad puede ser tremendamente elegible y eventualmente muy votada", finalizó.El oficialista Santoro también extendió su "solidaridad" a "la familia de Juez" luego de que se viralizaran las palabras de la candidata a intendenta de la ciudad de Córdoba por La Libertad Avanza, Verónica Sikora, hacia la hija de Juez quien tiene parálisis cerebral. La dirigente cuestionaba que su padre (candidato a gobernador en la provincia) mostrara el video donde la joven concurría por primera vez a votar acompañada por su familia.Desde la oposición, el jefe de Gobierno porteño y precandidato presidencial por JxC, también repudió "los dichos discriminatorios de los candidatos de La Libertad Avanza contra Franco Rinaldi y Milagros, la hija de Luis Juez". Y agregó que "trabajamos día a día para poder construir una sociedad más inclusiva, plural y empática. No vamos a dar lugar a las ofensas y a las bajezas, y mucho menos si es para conseguir un voto más"."Menospreciar o discriminar a una persona por su condición física es de una bajeza inmensa y atrasa siglos" expresó el diputado nacional Cristian Ritondo, y agregó: "Son pensamientos que no pueden tener lugar en la Argentina que tenemos que construir. Mi solidaridad con Luis Juez y Franco Rinaldi por las desagradables situaciones que tuvieron que atravesar".Desde la cuenta de Twitter verificada del precandidato presidencial Javier Milei respondieron a los comentarios sobre la noticia argumentando que Lucas Luna "ya está fuera del espacio".Y fuentes partidarias dijeron de manera rotunda a Télam: "Se lo echó, se le pidió que se baje" de la candidatura.