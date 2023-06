La madre de Cecilia Strzyzowski cuestionó los dichos de Fabiana González

Gloria Romero sostiene que "todos (en el clan Sena) estaban enterados" de lo ocurrido a su hija. Foto: Pablo Caprarulo.

La madre deaseguró en la tarde de este martes quela declaración indagatoria de la noche de este lunes de la imputada Fabiana González, asistente del matrimonio integrado por Emerenciano Sena y Marcela Acuña, ya que, ya que “todos estaban enterados” del femicidio de su hija.“Me llamó la atención, Fabiana dice que sale corriendo porque ve un bulto (en la casa de los Sena) y cree que es un cuerpo. Qué extraño que no haya llamado a la policía,, pero sale corriendo y no llama a nadie, que raro, ¿no?”, señalóal dialogar con el canal de noticias TN.En ese sentido, añadió: “Tienen participación todos los detenidos, tienen que tener perpetua todos, porque todos estaban enterados de todo”.Por último, la mujer dijo: “. Ahora, si esos huesitos (los restos óseos que pertenecen a un adulto) son de ella, no sé. El dije (en forma de cruz que fue hallado calcinado) era de ella y las cositas que yo reconocí, eran de ella”.