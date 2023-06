Massa: "Hay que generar los dólares necesarios para pagarle al Fondo y no volver nunca más" VER VIDEO

Foto: Alfredo Luna.

Foto: Alfredo Luna.

Foto: Alfredo Luna.

Massa pidió a la oposición que analice proyectos oficiales al margen de la campaña El ministro de Economía consideró que la oposición debería acceder a "poner un paraguas" para proteger a la discusión en el Congreso nacional acerca de los proyectos de ley de promoción de la producción de Gas Natural Licuado, de Hidrógeno y de blanqueo de capitales que envió el Poder Ejecutivo.



"Acabamos de mandar la ley de GNL e Hidrógeno planteando libre acceso de divisas, un nuevo sistema de trade con el Banco Central para el ingreso y salida de capitales, un régimen de estabilidad impositiva por una cantidad de años mas que importante", dijo Massa al participar de la Convención Anual de la Cámara Argentina de la Construcción.



En referencia a esos proyectos, que esperan tratamiento legislativo, el también precandidato presidencial de Unión por la Patria (UxP) admitió que "es un momento que para la oposición es difícil convalidar una ley que promueve el Gobierno nacional".



En ese sentido, consideró en este contexto de campaña la oposición "prefiere hablarle a los duros de su electorado y no convalidar una idea de desarrollo de país, pero es un tema al que se le debería poner un paraguas" para avanzar en temas con políticas de estado.



Massa señaló a los empresarios que "también en el tema del blanqueo es la oportunidad de terminar la situación de argentinos que están siendo informados que tienen más de 165.000 millones de dólares en cuentas no declaradas en Estados Unidos y que le estamos dando la facilidad de que vengan y lo usen para la construcción".



“Argentina es un país increíble, tuve la oportunidad de ver cómo funciona el mundo y el estado en otros países y sé que Argentina es capaz de llegar a esa posición. Si soñamos un país, si creemos que hay un país posible, con el sector privado y público unidos, la Argentina tiene un futuro increíble por su capacidad de recuperación”, indicó.

El ministro de Economía, Sergio Massa, declaró que “una obsesión que debe tener el próximo Presidente, sea quien sea, es la de consolidar el programa exportador para generar todos los dólares necesarios para pagarle al Fondo Monetario Internacional (FMI) y no volver nunca más al organismo”.Al hablar en La Rural en el marco de la Convención Anual de Cámara de la Construcción (Camarco), Massa reveló que “en las próximas horas se va a conocer como es el programa de los próximos 6 meses con el Fondo”.En ese marco,Por eso,, afirmó.Durante toda la charla con el presidente de Camarco, Gustavo Weiss, la agenda económica se entremezcló con la política, lo que era esperable tras conocerse hace pocos días que el ministro será uno de los precandidatos a presidente por Unión por la Patria (UxP), donde competirá en la interna con Juan Grabois.Consultado sobre por qué decidió ser candidato, Massa señaló que “hubo una decisión de sintetizar una coalición con actores que representamos diversidad de pensamiento, pero frente a la discusión de modelos de país ponemos 4 ó 5 valores centrales de lo que pretendemos representar”., agregó.Más allá de las definiciones políticas, Massa hizo hincapié en su función al mando de la economía. "Tengo que tratar de ser aséptico para que la cuestión electoral no empañe la mirada de estabilización de las cuentas de la economía argentina”, señaló.En esa línea, enumeró lo que a su juicio son los 4 pilares que deben guiar los próximos diez años en el país: orden fiscal, superávit comercial, competitividad cambiaria y desarrollo con inclusión.“El país tiene que desarrollarse con los argentinos adentro”, sentenció Massa y se ganó un cerrado aplauso por parte de un auditorio colmado de empresarios de la construcción.Y prosiguió, en ese sentido, con una metáfora: “Están aquellos que creen que hay que poner una bomba, tirar todo abajo y empezar de cero. Eso supone que a la gente que sacás la mandaste a la calle. Este es un país con cimientos sólidos por los recursos humanos, naturales e industriales que tenemos. El desafío es tratar de reparar y reconstruir con la gente adentro”.Al momento de repasar la coyuntura sectorial, Massa aseguró que “para los próximos meses nos espera cumplir el mayor nivel de inversión comprometido con el Ministerio de Obras Públicas, sin resignar nuestra capacidad de desarrollo. Necesitamos de la obra pública para crecer”.Y consideró que “la construcción fue la primera víctima del acuerdo con el Fondo. En 2019 argentina terminó con solo 300 obras públicas de administración nacional, y solo con obras de mantenimiento en Aysa y Transporte y con menos de 200 mil trabajadores en el sector. Muchas empresas tuvieron que avanzar con despidos masivos o apagar la luz”., añadió el líder del Frente Renovador.En otro tramo de su intervención de más de 40 minutos, Massa resaltó que en materia de actividad económica “la sequía se llevó 20.000 millones de dólares pero igual el nivel del Producto se sostuvo en el primer trimestre”.Para lo que resta del año, el ministro dijo que “perdimos US$20.000 millones, si no asumimos ese dato de la realidad no podemos hacer ninguna planificación seria del próximo semestre” y señaló que “tenemos que ir cuidando los gastos, y eso estamos haciendo con los ministros. Estamos viendo cómo asumir los esfuerzos y compartirlos con las provincias”.Para finalizar, en tono optimista,Y destacó las oportunidades que Argentina tendrá en los próximos años en materia energética, alimentaria, y de economía del conocimiento.“Hagamos entre todos un país normal y conviviente, donde la consigna sea la convivencia y no destruir al otro”, concluyó el candidato de UxP.