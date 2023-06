Declaran de interés al libro "Dibujos urgentes" que retrata los juicios de lesa humanidad

La Legislatura porteña declaró este martes de, una obra de dos artistas visuales que retratan, desde 2010, las audiencias de los juicios de lesa humanidad que se llevan a cabo en los tribunales federales de Comodoro Py.en un emotivo acto que se hizo en uno de los salones del Parlamento porteño, organizado por el legislador de Unión por la Patria (UxP) Juan Pablo O'Dezaille, autor también de la declaración que aprobada en mayo pasado, y que contó con la presencia de la legisladora Victoria Montenegro.Doberti destacó "la vigencia de este libro, la contundencia y la necesidad porque esto pasó hace 40 años y sigue pasando, sigue sucediendo afuera y dentro de Comodoro Py"; mientras que su compañera Bequeris consideró que "es imperativo que se conozca la historia reciente de la Argentina"."Dibujos Urgentes. Testimoniar en Juicios de Lesa Humanidad", editado por Mónadanomada, rdesde 2010, año en que se prohibió el registro de las audiencias a través de cámaras fotográficas o de video.Como consecuencia de ese impedimento, nació el proyecto a partir de una iniciativa generada por H.I.J.O.S. y el Departamento de Artes Visuales de la UNA bajo la consigna "No se puede filmar, no se puede fotografiar pero se los puede dibujar".Coordinado por ambas artistas, el equipo trabajó desde 2010 sobre las audiencias de Comodoro Py de manera presencial y en los últimos años a través de la modalidad virtual a raíz de la pandemia del coronavirus."Es un libro que llega y que surge como un acto militante cuando no se podían tomar fotografías y mostrar a los represores, entonces ponen su arte, su conocimiento y su oficia a una tarea colectiva", dijo, por su parte, O'Dezaille.Además de los dibujos, también contiene textos de Carlos Rozanski, Ana María Careaga, María Rosa Gómez, Fabiana Rosseaux, Julieta Colomer, Gabriela Sosti, Graciela Daleo y Hernán Cardinale, cada uno desde la mirada de su especificidad.Del acto también participaron Luis Picoli, integrante de Detenidos-Desaparecidos en la Contraofensiva; y María Adela Antokoletz, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora.