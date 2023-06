Kicillof: "Massa es el candidato de la unidad que se construyó con todos los sectores"

Kicillof junto al precandidato Sergio Massa durante la inauguración del Gasoducto Néstor Kirchner. Foto: Prensa GPBA.

El gobernador bonaerense reconoció que con Sergio Massa "hay matices" pero que en los temas centrales hay acuerdo. Foto: Prensa GPBA.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires,, destacó este martes que lapor Unión por la Patria (UxP)"El discurso de Cristina (Kirchner) viene a saldar un montón de situaciones muchas veces contadas por la prensa hegemónica que busca dividir, hacer daños", señaló Kicillof por El Destape Radio en referencia a la explicación de la vicepresidenta de cómo se sucedieron las negociaciones en UxP durante la última semana, antes de finalizar el plazo para presentación de candidaturas.Indicó que "hubo elementos que tuvieron que ver con la construcción, con armar una estrategia electoral, en un marco de comprensión de contexto" y agregó: "Sergio Massa es el candidato a Presidente de esa unidad que se construyó con todos los sectores".Kicillof repasó que la Vicepresidenta "planteó muy buen que hay un contexto económico histórico, hay un capital cada vez más concentrado y marcó claramente que en ese contexto tan grave era fundamental conservar la unidad".El gobernador advirtió que la propuesta de la oposición es "de palos y balas; un ajuste acompañado de un proceso de represión para imponerlo"."Ante esa situación, es clave la unidad del campo popular y mostrar los condicionamientos para lograr esa unidad", agregó, y ahondó: "En este trance no es conveniente una discusión interna".Kicillof resaltó el lanzamiento para intendente en Lomas de Zamora del presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Federico Otermín, donde estuvieron el jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde; la vicegobernadora Verónica Magario, el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro; el diputado nacional Máximo Kirchner y Massa.Sostuvo que "lo que necesitamos en este momento, ante una elección decisiva y con el futuro en riesgo, es esta Unión por la Patria.".Kicillof señaló "se va a abrir una etapa distinta con el próximo Gobierno" y que "la derecha, sin tener en cuenta la situación mundial y las dificultades,, de restringir oportunidades, concentrar riqueza; el programa de la derecha que en su momento cuando ganó (Mauricio) Macri ocultaron, hoy es descarnado y explícito"."Ante eso,. Construyendo empleo, mejorar la distribución. Nosotros planteamos derecho al futuro y ellos plantean derecho al pasado", agregó.Reconoció queKicillof estuvo luego en San Isidro, donde entregó 326 computadoras personales para estudiantes que cursan el último año, en nueve escuelas secundarias de ese municipio.Allí destacó que"Quizás escuchen a otros dirigentes decir que la política no sirve y que el Estado no funciona, pero en 2010 fue una decisión política y de Estado que se implementara este programa a nivel nacional y también fue una decisión política y de Estado que se dejaran de entregar computadoras a partir de 2016", afirmó.Según se informó, se otorgarán este añoen los 135 municipios bonaerenses.