Schiaretti escribió una carta abierta a los argentinos y llamó a “construir en paz"

El precandidato presidencial de “Hacemos por Nuestro País”, el actual gobernador de Córdoba Juan Schiaretti. Foto: Laura Lescano

CARTA A LOS ARGENTINOS pic.twitter.com/52B6JKhdtp — Juan Schiaretti (@JSchiaretti) June 27, 2023

El precandidato presidencial de “Hacemos por Nuestro País”,para ser capaces de “construir en paz y en unidad el país que nos merecemos”, mediante una “carta a los argentinos” que dio a conocer este martes por las redes sociales.Schiaretti, quien va a las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del 13 de agosto acompañado en la fórmula por el diputado nacional Florencio Randazzo (Identidad bonaerense),“Mi carta es un llamamiento nacional y federal. Estoy convencido que somos la inmensa mayoría los que queremos una Argentina normal”, remarca el mandatario cordobés en la carta y agregó que está convencido de que “podemos unirnos a partir de un nuevo espíritu que funde una época basada en los valores del mérito, la paz, la austeridad, el trabajo, la producción y el federalismo”.En la misiva,, al entender que ante las “horas más oscuras de una nación, son las que más liderazgo y compromiso demandan de su dirigencia política”.Al respecto, aseveró que “no podemos seguir derramando lágrimas y diagnósticos impotentes en este desierto de acción" y agregó:“Levantamos y construimos una Argentina a la altura de nuestra historia y nuestras aspiraciones, o la Argentina de nuestros hijos y nietos será una pesadilla de la que ya no podremos despertar. En este marco, he decidido ser candidato a Presidente de la Nación”.En ese contexto, Schiaretti dijo que no quiere ser el Presidente de una "nueva facción o de una nueva frustración" y expresó:, expuso que es un modelo a replicar a nivel nacional para "superar la crisis, mediante la potencialidad que tiene el sector productivo para recuperar la economía y el valor del trabajo como se viene haciendo en la provincia, que es un pequeño paso que sirve para demostrar de lo que somos capaces como país”.Finalmente,