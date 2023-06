Mesa Judicial: Piden confirmar procesamientos a exfuncionarios de Vidal

La Cámara Federal realiza una audiencia por la causa de la Mesa Judicial bonaerense VER VIDEO

Foto: Pepe Mateos

La querella del sindicalista de la construcción Juan Pablo "Pata" Medina reclamó este martes confirmar el procesamiento del exministro de Trabajo bonaerensey otrosy revocar la falta de mérito a los empresarios que fueron a una reunión en la sede porteña del Banco Provincia, en la cual se tramó un "plan" para encarcelarlo en 2017, en la causa conocida como "mesa judicial bonaerense".Se trató de una, según definió Medina al final de la audiencia ante la sala II de la Cámara Federal porteña, cuando pidió hablar ante los jueces del Tribunal de Apelaciones reunidos de manera presencial en los tribunales de Comodoro Py 2002, en Retiro.Poco antes, su abogado, César Albarracín, dijo ante el Tribunal de Apelaciones que esa reunión tuvo lugar poco después de un encuentro entre la entonces gobernadora Vidal y el dirigente de la Uocra Gerardo Martínez, "quien da el beneplácito para avanzar contra Medina"El abogado recordó que Medina fuey la Justicia sostuvo en ese momento que "todo estaba enmarcado en el regular ejercicio de la actividad sindical".Durante el macrismo, Medina fue detenido el 26 de septiembre de 2017 por orden del juez federal de Quilmes Luis Armella, luego del encuentro en el Banco Provincia donde Villegas, "principal ejecutor del plan", dijo la frase"Tenía más de 15 causas en tres meses, después de esas reuniones", dijo el abogado y en relación a los empresarios reclamó que también sean procesados porque "es absurdo" suponer que no entendieron lo que sucedía."Escucharon decir al ministro que quisiera tener una Gestapo, escucharon cómo los agentes de la AFI proponían provocar al gremio para generar reacciones de apariencia delictiva, todos dicen que están de acuerdo, es evidente que comprendieron y pocos días después hicieron lo que acordaron", enumeró sobre el inicio de esa causa penal que terminó anulada y con sobreseimientos de todos los imputados.Entre los empresarios presentes y a quienes luego se dictó falta de mérito estuvieronLa querella reclamó además que se ordene profundizar la investigación para determinar si hubo funcionarios de mayor jerarquía involucrados en la maniobra y también que se investigue a los funcionarios judiciales de Quilmes que abrieron la causa penal contra Medina en base a un anónimo que recibieron en una mesa de entradas tribunalicia.Medina y otros imputados que estuvieron presos en la causa penal abierta en el fuero federal de Quilmes luego de esa reunión se presentaron en la audiencia que se extendió por casi dos horas ante los jueces Eduardo Farah, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens.Los tres magistrados deben resolver si confirman los procesamientos resueltos por el juez federal de La Plata Ernesto Kreplaik contra Villegas, el intendente de la capital bonaerense Julio Garro y exfuncionarios de la gestión de la gobernadora María Eugenia Vidal que participaron de ese encuentro junto a tres exagentes de inteligencia también procesados.Además deberán decidir si avalan la falta de mérito a los empresarios que acudieron a ese encuentro, o como pidieron las querellas, la revocan.El abogado de Medina reclamó confirmar los siete procesamientos a los exfuncionarios de la gestión de Vidal y a los exmiembros de la AFI yAdemás pidió revocar la falta de mérito del exministro de Infraestructura bonaerense Roberto Gigante, el único exfuncionario que fue ese día al Banco Provincia y apareció en la filmación de la reunión pero a quien Kreplak no procesó.Los procesados son Villegas; Garro; el exsubsecretario de Justicia bonaerense Adrián Grassi; el senador provincial de Cambiemos Juan Pablo Allan y los exdirectivos de la AFI Juan Sebastián Destéfano (Asuntos Jurídicos), Diego Dalamu Pereyra (Contrainteligencia) y Darío Biorci (exjefe de Gabinete de la subdirección de la AFI).Todos están acusados deLa audiencia ante el Tribunal de Apelaciones porteño se dividió en dos tramos, en el primero de los cuales las querellas pidieron rechazar un planteo de nulidad para tomar como prueba válida la filmación de la reunión del 15 de junio de 2017, hecha por la AFI y hallada cuatro años después en esa dependencia y cuyas imágenes dieron origen a la denuncia.Se trata de un hecho "de gravedad tremenda, no hay cosa más perversa", graficó Mariano Cúneo Libarona, el abogado de la querella de dos empresarios que también fueron detenidos en la causa penal que se abrió a Medina.El abogado de Horacio Homs y su esposa, dueños de "Abril Catering", remarcó que la reunión se filmó por "protocolo" de la AFI y que se trató de "un lugar público, con funcionarios públicos, con cámaras a la vista" y que "no existe norma" que prohíba registrar imágenes.Los funcionarios públicosy esa filmación se encontró "de casualidad" y era "patrimonio legítimo del organismo" de inteligencia, agregó.Homs y su esposa pasaron presos varios meses y el empresario no pudo contener las lágrimas en la audiencia a la que ambos concurrieron en Comodoro Py 2002.La investigación se inició en La Plata y, por orden de la Cámara Federal de Casación, pasó a los tribunales federales de Retiro, donde ahora deberá definirse la situación de quienes ya habían sido procesados por KreplakLa bautizada "mesa judicial bonaerense" se reunió el 15 de junio de 2017 y en ese encuentro, según la filmación que se hacía desde una cámara de seguridad y sin conocimiento de los protagonistas, Villegas dijo la frase "Si yo pudiera tener -y esto te lo voy a desmentir en cualquier parte-, si yo pudiera tener una Gestapo, una fuerza de embestida para terminar con todos los gremios, lo haría".