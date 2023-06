Impugnaron la precandidatura de Graciela Ocaña como diputada porteña

Ocaña no estaría cumpliendo con los requisitos solicitados para postularse en CABA

Desde APRE decidimos impugnar la precandidatura de la Sra. Graciela Ocaña a legisladora porteña por no cumplir con los requisitos correspondientes, al ser de la provincia. Estoy CANSADO de ver como uno se rompe el lomo para sacar adelante un partido independiente mientras que los… pic.twitter.com/ZXP2RHWOFZ — Juan Pablo Chiesa (@juanchiesaok) June 27, 2023

El, impugnó ante la justicia electoral la precandidatura a diputada porteña de Graciela Ocaña, al sostener que no cumple el artículo 70 de la Constitución de la Ciudad ni con un artículo de la ley nacional de partidos políticos.El escrito, al que accedió Télam, fue presentado esta ante el Tribunal Electoral de la Ciudad de Buenos Aires., afirma Chiesa en la presentación.“Lo cierto -continúa- es que la señora Ocaña no cumple con ninguno de los tres requisitos que exige el artículo 70 de la Constitución de esta Ciudad, toda vez que Ocaña siempre vivió en la provincia de Buenos Aires. Vivió muchos años en San Justo, también lo hizo en Haedo, y hace algunos años lo hace en un barrio cerrado de General Rodríguez”.En el escrito se argumenta también que Ocaña, que se presenta como candidata a legisladora porteña por la lista que lleva como candidato a Jefe de Gobierno al radical Martín Lousteau,“Teniendo en cuenta que Ocaña no se encuentra inscripta en el registro de electores de CABA, extremo que podrá verificarse con la consulta a la Cámara Nacional Electoral, no podrá convalidarse su precandidatura”, se agrega en la presentación.